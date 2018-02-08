Французский магазин порезал непроданную одежду

Копірайт зображення NATHALIE BEAUVAL

Французский магазин раскритиковали за то, что он испортил непроданную одежду вместо того, чтобы раздать ее нищим и бездомным людям.

В субботу покупатель Натали Боваль увидела порезанные на куски вещи, которые висели на решетке у магазина мужской одежды Celio в Руане.

Г-жа Боваль разместила фотографии этой одежды на своей странице Facebook. Ее пост впоследствии распространили более 20 тысяч раз, он получил тысячи комментариев и реакций.

В своем сообщении в Facebook женщина написала, что работники магазина выбросили непроданные вещи, предварительно порезав их, когда многие люди нуждаются в теплой одежде в холодное зимнее время.

Другие пользователи соцсетей также утверждали, что видели испорченную одежду за пределами различных магазинов сети по всей Франции.

Копірайт зображення NATHALIE BEAUVAL

Некоторые звонили в Celio, чтобы выразить свое возмущение.

Но компания написала в Twitter, что разрезанная одежда была непригодной для носки - на ней есть пятна и другие повреждения - именно поэтому эти вещи и уничтожили.

Магазин также сообщил, что сотрудничает с благотворителями и регулярно передает стоковые вещи.

Во Франции эта зима особенно холодная, что перевело в состояние повышенной готовности большую часть страны.

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Власти заявили, что для обогрева бездомных в холодную погоду безотлагательно предоставят тысячи жилых помещений.

BBC обратилась к британской торговой ассоциации с вопросом о политике в отношении непроданной одежды.

Представитель этого органа сказал: "Товары, которые не продались, даже после распродажи либо в собственных дисконтных, либо в торговых точках, как правило, продаются оптовикам".

"Они могут попадать в другие дисконтные магазины или в киоски на рынок. Это, как правило, одежда с дефектами, которая может быть уничтожена", - сообщили в ассоциации.

ВВС также обратилась в магазин Celio за комментарием.