Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Электромобиль Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов на автошоу в Лос-Анджелесе

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордных в своей истории квартальных убытках и подчеркнул, что "вынес много уроков" из планов производства "бюджетного" электромобиля Model 3.

Будущее компании зависит от успеха Model 3.

Tesla сообщила об убытках в 675 млн долларов в октябре-декабре 2017 года, по сравнению с 121,3 млн долларов в прошлом году.

Одновременно компания сообщила о росте выторга в 32,9 млрд долларов по сравнению с 22,8 млрд долларов в прошлом году.

"В 2018 году мы надеемся начать получать положительный ежеквартальный операционный доход на длительной основе", - отметили в Tesla.

Вопреки текущим препятствиям в производстве, Tesla заявила, что к концу первого квартала этого года и далее будет ориентироваться на показатель производства Model 3 до 2500 единиц, а к концу второго квартала - до 5000.

В то же время компания предупредила, что "предыдущий опыт работы над Model 3 продемонстрировал трудности точного прогнозирования конкретных производственных показателей в конкретные моменты времени".

Model 3 поступила в продажу в США в прошлом году по цене 35 тысяч долларов. Это электромобиль среднего размера, который Tesla характеризует как самый доступный из своих электромобилей и надеется, что он будет иметь массовую популярность на рынке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Tesla Model S (слева) и Tesla Model X стоят по 70 тысяч долларов

Это авто значительно дешевле, чем предыдущие модели Tesla - внедорожник Model X или спортивный электромобиль Model S, цена которых превышает 70 тысяч долларов.

Аналитики отмечают, что первые впечатления от результатов компании внушают оптимизм.

"Дальнейших задержек в производстве Model 3 не ожидают, и это хорошо", - отметил Эфраим Леви из компании CFRA Research.

Однако инвесторы не настолько уверены, поэтому после объявления об убытках стоимость акций компании упала.

Ранее, в ноябре 2017 года, Tesla отложила производство новой Model 3 и признала, что отстает от плана уже на несколько месяцев.

Владельцем компании Tesla является Илон Маск, который основал ее в 2003 году. Он также владеет компанией по производству космических ракет SpaceX.

Производитель электрокаров имеет 330 магазинов и центров обслуживания по всему миру.

В марте 2017 года китайская телекоммуникационная компания Tencent Holdings приобрела 5% акций компании почти за 1,8 млрд долларов.