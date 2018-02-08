США нанесли авиаудары по бойцам Асада: более 100 убитых

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американский авиаудар в Сирии

Авиация США нанесла авиаудары по сирийским военных на востоке Сирии, чтобы сорвать их атаку на бойцов проамериканских Сирийских демократических сил (СДС).

Около 500 бойцов армии главы Сирии Башара Асада пытались отбить территорию, которую СДС недавно освободили от боевиков "Исламского государства".

Представители Пентагона сообщили, что в результате ударов более 100 сирийских военных погибли.

Бойцы СДС, среди которых преобладают местные курды, и сирийские военные контролируют территории на противоположных берегах реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Город Дейр-эз-Зор и прилегающую территорию сейчас контролирует армия Башара Асада.

По словам американских чиновников, сирийские военные атаковали штаб-квартиру Сирийских демократических сил "в 8 километрах к востоку от согласованной линии разведения сторон", применяя артиллерию, танки и другую военную технику.

Бойцы СДС ответили артиллерийским огнем и позвали на помощь американскую военную авиацию.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Бойцы американского спецназа в сирийской провинции Ракка в мае 2016 года

Некоторые американские военные находились рядом с бойцами СДС, однако не пострадали.

США отметили, что их действия были самообороной и сирийских военных потом не преследовали.

Один из американских военных предположил, что сирийские военные пытались захватить район Хушам, где добывают нефть.

Бойцы "Исламского государства" до сих пор контролируют некоторые пустынные районы в провинции Дейр-эз-Зор. Бойцы Сирийских демократических сил ведут с ними бои на восточном берегу Евфрата.

• В Сирии уничтожили штаб-квартиру "Исламского государства"

"Исламское государство" контролировало большую часть провинции Дейр-эз-Зор с 2014 года. Эта территория важна из-за общей границы с Ираком.

В ноябре 2017 года боевики "Исламского государства" потеряли последние значительные опорные пункты в Сирии.

В январе 2018 года американская военная авиация уничтожила штаб-квартиру "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор.