Лицом бренда Gerber стал мальчик с синдромом Дауна
Gerber объявил, что послом бренда станет мальчик с синдромом Дауна.
Полуторагодовалый Лукас Уоррен из американского штата Джорджия был выбран из 140 тысяч претендентов, чьи фото были присланы на конкурс, который компания проводит с 2010 года.
На такое необычное решение сотрудники пошли из-за обаяния и фотогеничности мальчика. Как рассказал Билл Партка, генеральный директор и президент Gerber, улыбка и счастливое выражение лица Лукаса покорили сердца жюри.
Маленький Уоррен будет Gerber Spokesbaby в течение 2018 года, и его родители надеются, что это поможет изменить отношение к таким детишкам. По их словам, Лукас очень веселый и общительный ребенок, поэтому они и отправили его фото на конкурс.
В социальных сетях решение бренда было воспринято положительно.
"Моему брату с синдромом Дауна в субботу исполняется 32. Рада видеть красивого мальчика Лукаса в качестве нового лица Gerber. Вижу, что принятие и любовь к людям с синдромом Дауна выросли по сравнению с тем, что было 32 года назад. Поэтому мое сердце просто трепещет от счастья !!! "
Однако некоторые пользователи упрекнули Gerber в лицемерии. В комментариях к публикации они отметили, что компания, конечно, сделает себе хороший пиар, но при этом связанная с ней страховая фирма Gerber Life отказывается работать с детьми с синдромом Дауна, мотивируя это их нестабильным здоровьем и связанными с этим рисками.
"Прекрасно! Означает ли это, что Gerber Life начнет страховать детей с синдромом Дауна? В 2006 году компания отказалась застраховать моего ребенка с синдромом Дауна".
Официальный представитель Gerber Life сообщила BBC, что политика компании в части страхования основывается на рассмотрении каждой отдельной ситуации с ребенком.
"У нас есть страховые полисы для детей с синдромом Дауна", - добавили в компании, однако отказались комментировать отдельные случаи.
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Что такое "ребенок Gerber"?
- Логотип с детским лицом украшает баночки детского питания Gerber с 1928 года. Художник Дороти Хоуп Смит отправила этот эскиз на конкурс Gerber, когда фирма искала новое лицо для их рекламной кампании. Он остается логотипом до сих пор и стал символом торговой марки.
- С 2010 года конкурс проходит в соцсетях - родителям нужно просто запостить фото своего ребенка в Instagram с соответствующим хэштегом.