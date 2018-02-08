Лицом бренда Gerber стал мальчик с синдромом Дауна

Копірайт зображення Gerber Image caption Маленький Уоррен будет Gerber Spokesbaby в течение 2018 года, и его родители надеются, что это поможет изменить отношение к таким детишкам.

Gerber объявил, что послом бренда станет мальчик с синдромом Дауна.

Полуторагодовалый Лукас Уоррен из американского штата Джорджия был выбран из 140 тысяч претендентов, чьи фото были присланы на конкурс, который компания проводит с 2010 года.

На такое необычное решение сотрудники пошли из-за обаяния и фотогеничности мальчика. Как рассказал Билл Партка, генеральный директор и президент Gerber, улыбка и счастливое выражение лица Лукаса покорили сердца жюри.

Маленький Уоррен будет Gerber Spokesbaby в течение 2018 года, и его родители надеются, что это поможет изменить отношение к таким детишкам. По их словам, Лукас очень веселый и общительный ребенок, поэтому они и отправили его фото на конкурс.

В социальных сетях решение бренда было воспринято положительно.

Skip Twitter post by @nikgenovese My brother will be 32 Saturday and has Down Syndrome. Loved seeing beautiful baby Lucas become the next #gerberbaby on @TODAYshow !! Seeing the acceptance and love for those with DS grow from where it was 32 years ago makes my heart so incredibly happy!!! 💙💛 #DownSyndrome https://t.co/wYOBto2JnH — nιcσℓє cαяσℓιnє (@nikgenovese) 7 февраля 2018 г.

"Моему брату с синдромом Дауна в субботу исполняется 32. Рада видеть красивого мальчика Лукаса в качестве нового лица Gerber. Вижу, что принятие и любовь к людям с синдромом Дауна выросли по сравнению с тем, что было 32 года назад. Поэтому мое сердце просто трепещет от счастья !!! "

Однако некоторые пользователи упрекнули Gerber в лицемерии. В комментариях к публикации они отметили, что компания, конечно, сделает себе хороший пиар, но при этом связанная с ней страховая фирма Gerber Life отказывается работать с детьми с синдромом Дауна, мотивируя это их нестабильным здоровьем и связанными с этим рисками.

"Прекрасно! Означает ли это, что Gerber Life начнет страховать детей с синдромом Дауна? В 2006 году компания отказалась застраховать моего ребенка с синдромом Дауна".

Официальный представитель Gerber Life сообщила BBC, что политика компании в части страхования основывается на рассмотрении каждой отдельной ситуации с ребенком.

"У нас есть страховые полисы для детей с синдромом Дауна", - добавили в компании, однако отказались комментировать отдельные случаи.

Что такое "ребенок Gerber"?