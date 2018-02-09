Индекс Доу-Джонса вновь упал более чем на 1000 пунктов

Копірайт зображення Getty Images

На фондовой бирже в Нью-Йорке во второй раз за неделю упали акции: индекс Доу-Джонса Industrial Average обвалился более чем на 1000 пунктов, снизившись на 4,15% - до 23,860.

Индекс S&P 500 снизился на 100,58 пунктов или на 3,75% до 2,581, а Nasdaq - на 274,8 пунктов, или на 3,9% - до 6 777,1.

Таким колебаниям предшествовал день потерь на всех основных европейских биржах.

Лондонский FTSE 100 закрылся на 1,49%, составив 770,69 пункта. Индексы Германии и Франции снизились на 2,6% и 2% соответственно.

Опасения, что более сильная мировая экономика подтолкнет инфляцию и повысит процентные ставки, снова приводят к падению.

На последнем заседании Банка Англии решили оставить процентные ставки на прежнем уровне - 0,5%. В то же время в Банке Англии заявили, что укрепление экономики означает, что, вероятно, процентные ставки будут расти быстрее, чем ожидали рынки.

В январе индекс Доу-Джонса показывал быстрый рост: в течение месяца он преодолел рубежи в 25 и 26 тысяч пунктов.

Сброс акций начался на прошлой неделе, когда показатели роста занятости в США посодействовали прогнозам по росту учетной ставки.

Еженедельные данные о количестве безработных в США в четверг показали, что обращение о помощи в связи с безработицей снизились до самого низкого уровня почти за 45 лет.

Падение акций вызвало вопросы к президенту США Дональда Трампа, который неоднократно хвастался быстрым ростом рынка в прошлом году.

"Президент, как и весь Белый дом, обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами", - сказал представитель Белого дома.

В теории более высокая занятость означает, что работодатели должны платить больше, чтобы привлечь и удерживать желаемых работников.

Высокая заработная плата может привести к большой инфляции, которая затем требует повышения процентных ставок, чтобы удерживать их.

Высшие процентные ставки "давят" на затраты по займам для компаний и частных лиц.