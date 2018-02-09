"Петровки" больше не будет: как декоммунизировали метро Киева
В четверг на требование закона о декоммунизации Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка" в "Почайну".
Название "Петровка" было присвоено в честь деятеля КПСС Григория Петровского.
Новую дали в честь реки Почайны - одной из древнейших в Киеве.
Также депутаты переименовали эту линию метро - с "Куреневско-Красноармейскую" в "Оболонско-Теремковскую".
Весной 2015 года Верховная Рада приняла ряд законов по декоммунизации, один из которых предусматривает переименование городов, улиц и других объектов, названных в честь деятелей коммунистической партии СССР.
История переименований
Это уже не первое решение властей Киева о переименовании станций метро. За время независимости в столице переименовали более десяти станций.
После распада СССР в столице переименовали станцию "Площадь Октябрьской революции" в "Майдан Независимости", "Завод Большевик" - в "Шулявскую", "Октябрьскую" - в "Берестейскую", а "Комсомольскую" и "Пионерскую" - в "Черниговскую" и "Лесную".
Также "Красную площадь" переименовали в "Контрактовую площадь", "Красноармейскую" - в "Дворец Украина", "Ленинскую" - в "Театральную", "Проспект Корнейчука" - в "Оболонь", "Дзержинскую" - в "Лыбидскую", а "Мечникова" - в "Кловскую".
Также из названия метро "Святошино" убрали в конце букву "о".
Уже в 2011 году перед футбольным турниром Евро-2012 в Киеве станцию метро "Республиканский стадион" переименовали в "Олимпийскую".