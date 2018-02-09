"Шатдаун" в США: госучреждения снова закрылись из-за отсутствия бюджета
Конгресс США не принял новый бюджет, сделав неизбежной по меньшей мере кратковременную приостановку работы федеральных учреждений после полуночи по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу, 07:00 по Киеву).
Позднее стало известно, что сенат все же одобрил согласованный вариант бюджета, включая временные меры по финансированию правительства, однако это уже не могло предотвратить блокировку работы ведомств. Документ направлен в палату представителей.
Предыдущий "шатдаун" продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.
Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.
Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.
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Сенат разошелся на перерыв и соберется сразу после полуночи, чтобы попытаться принять бюджет.
Даже если бюджет будет поддержан сенатом, его перспективы в палате представителей не очевидны, хотя спикер палаты Пол Райан сказал, что документ сумеет набрать необходимое большинство голосов.
Многие конгрессмены-республиканцы также выступают против увеличения федеральных расходов.
При этом и многие оппозиционные демократы в палате представителей недовольны параметрами бюджета, согласованного сенаторами, поскольку он не предусматривает никаких обязательств по легализации в стране так называемых "мечтателей" - иммигрантов, нелегально привезенных в страну в детском возрасте.
Прежняя администрация Обамы не смогла добиться принятия закона, легализующего их пребывание в стране. Администрация Дональда Трампа дала понять, что без принятия соответствующего закона этих люди будут подлежать депортации на общих основаниях.
В среду лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси выступила с рекордной по длительности восьмичасовой речью, в которой она эмоционально зачитывала истории "мечтателей". В четверг Пелоси заявила, что лично она не может поддержать бюджет без гарантий защиты этих людей от депортации, но не станет указывать рядовым конгрессменам-демократам, как голосовать.
Белый дом в четверг рекомендовал всем федеральным учреждениям готовиться к прекращению деятельности.
Во время шатдаунов тысячи федеральных служащих отправляются в неоплачиваемый отпуск до принятия нового бюджета. Заметным проявлением шатдауна оказывается прекращение работы визовых отделов американских посольств, а также закрытие многих заповедников и памятников, находящихся в ведении федерального правительства, - в частности, в январе для посетителей закрылась статуя Свободы в Нью-Йорке.