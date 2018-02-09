Конгресс США одобрил новый бюджет, "шатдаун" заканчивается

Копірайт зображення Getty Images

Американский Конгресс принял новый бюджет, "шатдаун" скоро закончится.

Бюджет одобрили сенатор и палата представителей, однако его еще не подписал президент страны Дональд Трамп.

Документ состоит из 650 страниц и предлагает увеличить расходы на оборону примерно на 300 млрд долларов, а также расходы федерального правительства.

Ранее конгресс не смог вовремя принять новый бюджет. Поэтому государственные учреждения 9 февраля должны были прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

На этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось о проекте нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако, консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который выступает против любого увеличения расходов федерального правительства, сумел самостоятельно затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

Параметрами бюджета недовольны многие конгрессмены-республиканцы и оппозиционные демократы.

Сенат разошелся на перерыв и объявил, что соберется сразу после полуночи, в пятницу, чтобы попытаться все-таки принять бюджет.

Это уже второй "шатдаун" в этом году.

Предыдущий длился три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета уже закончился.