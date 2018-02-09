Нигериец 15 лет выдавал себя за адвоката

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Полиция нигерийского города Лагос арестовала 49-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном ведении адвокатской деятельности в течение 15 лет.

Представитель местной полиции Чике Оти рассказал BBC о том, что человек не смог сформулировать свои юридические аргументы при рассмотрении дела. Именно это и вызвало сомнения у другого адвоката, присутствовавшего в суде.

Сам подозреваемый пока не прокомментировал ситуацию.

Как возникли подозрения?

Чике Оти сообщил, что псевдоадвокат практиковал юридическую деятельность в течение последних 15 лет. И никто его не разоблачил.

Представитель полиции рассказал, что мужчина имел лишь "элементарные знания в юридической сфере и не являлся профессионалом".

Подозрения относительно квалификации адвоката возникли во время судебного рассмотрения уголовного дела во вторник.

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Его клиент хотел изменить залог, а подозреваемый не знал, как это сделать.

По словам Оти, другой адвокат усомнился в квалификации этого защитника, а также в его регистрации в коллегии адвокатов страны.

По сообщениям местных СМИ, в полиции возникли подозрения к человеку, который сказал, что он изучал право в одном из украинских университетов, но его еще не пригласили в коллегию адвокатов Нигерии.

Несмотря на это, он выиграл несколько судебных дел.