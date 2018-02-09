Приватбанк продадут в течение пяти лет

Копірайт зображення УНІАН Image caption Банк национализировали в конце 2016 года

"Приватбанк" планируют продать в течение следующих пяти лет, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Мы в течение следующей недели, максимум двух, утвердим на Кабмине новую стратегию, которая предусматривает выход полностью государства из капитала "Приватбанка". То есть, банк мы планируем полностью передать в частный сектор в течение 5 лет", - сказал министр.

Что касается цены, то, по словам министра, ее определит рынок. Сумма будет зависеть от эффективности менеджмента, качества регулирования банковского сектора и рыночных условий.

"Есть пять лет, и я уверен, что это позволит получить максимально привлекательный результат для налогоплательщиков", - добавил министр.

В свою очередь председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл сообщил, что в руководство банка могут назначить иностранцев.

"Я не исключаю, что приведу своих коллег и специалистов, работающих в этой сфере", - сказал он.

Господин Крумханзл сообщил, что есть целый ряд задач, которые стоят перед национализированным банком. Их должны решать специалисты мирового уровня.

В январе наблюдательный совет национализированного "Приватбанка" назначил на должность председателя правления 51-летнего чеха Петра Крумханзла.

До этого его возглавлял известный украинский специалист Александр Шлапак.

Крупнейший банк страны, который принадлежал миллиардеру Игорю Коломойскому, национализировали из-за больших долгов в конце декабря 2016 года.

Этому предшествовали длительные переговоры с собственниками, а также специальное заседание правительства и СНБО.

ГПУ, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура взялись расследовать сразу несколько дел, связанных с "Приватбанком".

НБУ заявил, что государство вынуждено перейти к принудительному взысканию долгов бывших владельцев, поскольку срок добровольной реструктуризации этих кредитов истек.

В свою очередь бывший главный акционер банка Игорь Коломойский утверждает, что переговоры о реструктуризации долгов идут согласно планам.‎