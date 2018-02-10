Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

  • 10 февраля 2018
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожимает руку сестры Ким Чен Ына Копірайт зображення YONHAP
Image caption Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожимает руку сестры Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон. Она первая из семьи северокорейских лидеров посетила Сеул по случаю Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ким Е Чжон пообщалась с южнокорейским президентом в составе северокорейской делегации высокого уровня и в устной форме передала приглашение, сообщает агентство Йонхап.

Встреча прошла в президентском дворце, известном как Голубой дом. Сообщается, что президент Мун обменялся любезностями с госпожой Ким, вместе с которой прибыл формальный глава КНДР - председатель президиума верховного собрания страны Ким Ен Нам.

Это самая высокопоставленная делегация в Сеуле с севера полуострова со времен Корейской войны 1950-х годов. И первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну - после войны никто из родственников Ким Чен Ына не бывал в Сеуле. Зато президенты Южной Кореи в Пхеньяне бывали дважды.

Встреча стала возможной благодаря зимней Олимпиаде в Пхенчхане, в которой обе Кореи участвуют одной командой. На открытии Игр спортсмены КНДР и Южной Кореи шли под одним флагом.

Как передает Йонхап, визит Мун Чжэ Ина может быть стать третьим межкорейским саммитом. Второй саммит состоялся очень давно - еще в 2007 году.

Занимавший тогда пост президента Южной Кореи Но Му Хен прибыл в Пхеньян, где его лично встречал Ким Чен Ир, отец нынешнего северокорейского лидера. А первым столицу КНДР посетил южнокорейский президент Ким Дэ Чжун в 2000 году.

Мун Чжэ Ин в прошлом году победил на президентских выборах, выступая за улучшение отношений с Северной Кореей.

Однако ситуация на полуострове предельно обострилась после новых ракетных испытаний и обмена угрозами между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

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Image caption Ким Е Чжон во время открытии Олимпиады находилась рядом с вице-президентом США Майклом Пенсом

Сестра Ким Чен Ына накануне, 9 февраля, посетила церемонию открытия Игр в пятницу 9 февраля. Там же присутствовал и вице-президент США Майкл Пенс, но переговоров между ними не было.

После церемонии северкорейская делегация была приглашена на ужин к президенту в Голубой дом. Сообщается, что они ели кимхчи.

Ким Е Чен считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В прошлом году брат назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК. Внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.

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