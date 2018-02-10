14 лет в Либерии: украинские миротворцы возвращаются домой
На следующей неделе последние 25 военнослужащих украинской миротворческой миссии в Либерии вернутся домой после 14 лет службы в этой африканской стране. Об этом сообщило представительство Украины при ООН.
Там уточнили, что 10 февраля 80 украинских военнослужащих уже вернулись в Украину. Также ожидается возвращение в Украину трех украинских вертолетов Ми-8, которые до недавнего времени были в составе миссии.
Предполагается, что к апрелю этого года из Либерии выведут все воинские и полицейские подразделения, которые работали под эгидой ООН.
Украинские миротворцы
Украинцы принимали участие в миротворческой миссии в Либерии 14 лет.
56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН выполнял задачи в Либерии с января 2004 года.
Отмечается, что украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, патрулировали воздушные границы, занимались медицинской эвакуацией и поисково-спасательными операциями.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение работы миссии украинские пилоты участвовали и в боевых действиях.
В частности, в 2010 году по приказу командующего сил ООН в соседнем Кот-д'Ивуаре украинские Ми-24 уничтожили склады с системами залпового огня.
Также украинские военные уничтожали тяжелое вооружение и огневые позиции местных повстанцев.
14 вертолетов
Всего в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов - шесть Ми-24 и восемь Ми-8.
Численность военнослужащих составляла свыше 300 человек.
В последние годы Украина постепенно уменьшала свое присутствие в миротворческой миссии в Либерии.
В 2014 году многие политики призывали украинские власти срочно отозвать весь личный состав и боевые вертолеты и использовать их для нужд АТО на Донбассе.
Такую позицию тогда объясняли выполнением Украиной своих международных обязательств.
До последнего времени в составе миссии находились 105 военных и три вертолета Ми-8.
За время работы миссии состоялось 23 ротации, а службу прошли 5,5 тысяч военных, пять из них погибли.