14 лет в Либерии: украинские миротворцы возвращаются домой

Копірайт зображення GeneralStaff.ua Image caption Украинские вертолеты выполняли в Либерии боевые задачи

На следующей неделе последние 25 военнослужащих украинской миротворческой миссии в Либерии вернутся домой после 14 лет службы в этой африканской стране. Об этом сообщило представительство Украины при ООН.

Там уточнили, что 10 февраля 80 украинских военнослужащих уже вернулись в Украину. Также ожидается возвращение в Украину трех украинских вертолетов Ми-8, которые до недавнего времени были в составе миссии.

Предполагается, что к апрелю этого года из Либерии выведут все воинские и полицейские подразделения, которые работали под эгидой ООН.

Украинские миротворцы

Украинцы принимали участие в миротворческой миссии в Либерии 14 лет.

56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН выполнял задачи в Либерии с января 2004 года.

Отмечается, что украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, патрулировали воздушные границы, занимались медицинской эвакуацией и поисково-спасательными операциями.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение работы миссии украинские пилоты участвовали и в боевых действиях.

В частности, в 2010 году по приказу командующего сил ООН в соседнем Кот-д'Ивуаре украинские Ми-24 уничтожили склады с системами залпового огня.

Также украинские военные уничтожали тяжелое вооружение и огневые позиции местных повстанцев.

14 вертолетов

Всего в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов - шесть Ми-24 и восемь Ми-8.

Численность военнослужащих составляла свыше 300 человек.

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В последние годы Украина постепенно уменьшала свое присутствие в миротворческой миссии в Либерии.

В 2014 году многие политики призывали украинские власти срочно отозвать весь личный состав и боевые вертолеты и использовать их для нужд АТО на Донбассе.

Такую позицию тогда объясняли выполнением Украиной своих международных обязательств.

До последнего времени в составе миссии находились 105 военных и три вертолета Ми-8.

За время работы миссии состоялось 23 ротации, а службу прошли 5,5 тысяч военных, пять из них погибли.