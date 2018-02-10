Польские СМИ: украинцы влияют на экономику Польши больше, чем президент

Image caption Приток украинской рабочей силы в Польшу стимулирует развитие транспортной инфраструктуры - как результат, появляются новые перевозчики

Влиятельное польское издание Gazeta Prawna составила список из 50 человек, оказавших наибольшее влияние на польскую экономику в 2017 году. Второе место в нем досталось собирательному образу украинских трудовых мигрантов.

По уровню влияния на польскую экономику в 2017 году украинцы обошли даже президента Анджея Дуду, который занял третье место.

Украинцев в рейтинге опередил только премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Некоторые украинские чиновники указывали, что на заработки в Польшу выехало более одного миллиона украинцев.

В правительстве признают, что заработная плата в Польше выше, чем в Украине, а потому без резкого повышения уровня оплаты труда остановить трудовую миграцию из Украины не удастся.

В то же время в Польше действует достаточно либеральное законодательство для трудоустройства украинцев.

Ключевой фактор экономики

"Коллективный герой", как назвали украинских трудовых мигрантов эксперты издания, играет очень важную роль на польском рынке труда.

Издание указывает, что приток украинцев резко возрос после начала военных действий в Украине.

При этом украинцы задействованы во всех сферах экономики, а не только в сельском хозяйстве.

Image caption В 2017 году более 1,7 млн украинцев получили временное разрешение на работу в Польше

По данным издания, только в 2017 году более 1,7 млн украинцев получили временное разрешение на работу в Польше.

Это разрешение дает возможность работать в Польше в течение полугода каждые 12 месяцев.

В сравнении с 2016 годом количество таких разрешений выросло более чем на треть. Если сравнивать с 2014 годом, указывают эксперты, эта цифра увеличилась на 350%.

При этом журналисты не уверены, что в Польше пребывает именно 1,7 млн трудовых мигрантов, поскольку в основном каждый украинец получает несколько разрешений.

Кроме того, только за первые 6 месяцев 2017 года украинцы получили 91 тысячу разрешений на постоянную работу в Польше.

Издание признает, что кроме решения проблемы дефицита рабочей силы в Польше, украинцы также помогают решить проблему финансирования системы социального страхования, поскольку исправно платят взносы.

По состоянию на сентябрь 2017 года 308 тысяч украинцев были застрахованы по государственной программе. И их количество за год выросло на 130 тысяч.

Как удержать украинцев

Image caption Оформить документы в Польше не очень сложно

Издание указывает на чрезвычайно важную роль украинцев на польском рынке труда, особенно на фоне сокращения численности местного населения а соответственно - и рабочей силы.

Однако польские эксперты считают, что надеяться только на трудовых мигрантов из Украины не стоит. Ведь в самой Украине население стремительно стареет и коэффициент его естественного прироста постепенно снижается.

Также польские журналисты указывают на то, что украинцы не остануться там навсегда. И причина тому кроется в польском законодательстве, которое пока не способствует тому, чтобы украинцы могли "пустить корни" в Польше.

Как прогнозирует издание Gazeta Prawna, как только богатые страны Западной Европы откроют рынок труда для украинцев, они сразу же переориентируются и покинут Польшу.