Израиль нанес удар по Сирии и предостерег Иран

Копірайт зображення Reuters Image caption Истребитель F-16 ВВС Израиля упал на севере страны. Его пилоты катапультировались, но были травмированы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет защищать себя "от любого нападения".

Перед этим Израиль нанес мощный удар по системе ПВО Сирии после того, как в ходе воздушного рейда был сбит израильский истребитель.

По словам высокопоставленного представителя ВВС Израиля генерала Томера Бара, этот авиаудар стал самым мощным со времени войны в Ливане в 1982 году. При этом все самолеты, принимавшие участие в боевом вылете, благополучно вернулись на базу.

Ранее израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии после того, как над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Целью ударов были системы управления дронами.

В ходе этой атаки по израильским самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей был поврежден и упал на севере Израиля. По словам израильских военных, летчики катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы.

Это первая потеря ВВС Израиля с 2006 года, когда боевики "Хезболлы" сбили ракетой израильский вертолет над Ливаном.

Нетаньяху предупредил, что Израиль имеет четкое намерение защищать себя от "любой попытки помешать нашему суверенитету".

"Иран нагло нарушил суверенитет Израиля, - сказал он и добавил, - Они отправили в Израиль иранский дрон с сирийской территории ... Израиль возлагает ответственность за это на Иран и его сирийских партнеров".

Копірайт зображення JACK GUEZ Image caption Обломки ракеты, найденные неподалеку от места падения F-16

Нетаньяху также заявил, что Израиль будет противостоять любой попытке Ирана укрепить свои военные позиции в Сирии.

В то же время во время встречи с военным командованием он заявил, что его страна "стремится к миру".

Иранское присутствие в Сирии

Иран остается главным врагом Израиля, при этом иранские военные с 2011 года ведут боевые действия против антиправительственных группировок в Сирии.

Тегеран направил в Сирию военных советников, добровольцев, а также, по некоторым данным, сотни профессиональных бойцов из рядов Корпуса стражей исламской революции.

Считается также, что Иран отправил тысячи тонн вооружений и боеприпасов на помощь бойцам Асада, а также боевикам ливанской "Хезболлы", которые воюют на его стороне.

Тегеран обвиняют в том, что он не просто добивается усиления своего влияния, но хочет обеспечить пути наземной доставки вооружений из Ирана боевикам "Хезболлы" в Ливане.