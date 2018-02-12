Авиакатастрофа в Подмосковье: поисковые работы продолжаются

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Российские следователи обследуют место крушения самолета Ан-148, который накануне разбился в Раменском районе Подмосковья, в поисках причин авиакатастрофы.

На борту самолета "Саратовских авиалиний" были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли при падении самолета, которое произошло через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово" в воскресенье после обеда.

Глава департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter сообщил, что украинцев в этом самолете не было.

По словам Министерства чрезвычайных ситуаций России, к поисковой операции привлечены девять беспилотных аппаратов, 175 единиц техники и почти 800 спасателей.

Чиновники сообщили, что рассматривают среди возможных причин катастрофы погодные условия, человеческие ошибки и технические сбои. Они не упоминали о возможности террористической атаки.

Самолет Ан-148 летел в Орск и разбился вблизи села Аргуново, около 80 км к юго-востоку от Москвы. Обломки и части корпуса самолета разбросало на большой площади.

Это первая авиакатастрофа коммерческого самолета за более чем год - 2017-й был самым безопасным для авиаперелетов.

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Поисковая операция в районе крушения самолета продолжалась всю ночь. Ночью руководитель МЧС РФ Владимир Пучков подтвердил, что в катастрофе никто не выжил, и теперь спасатели и следователи собирают обломки самолета и фрагменты тел погибших.

Ан-148 упал в заметенном снегом поле, его части разбросало на большой площади, а снегопад вечером в воскресенье только усилился, и поиски сейчас - очень непростая задача.

Спасателям пришлось отказаться от своих транспортных средств и пешком добираться до места катастрофы.

Владимир Пучков пообещал, что работы на месте катастрофы закончатся в течение семи дней.

Как идет расследование

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть людей. На месте катастрофы работает следственная группа.

В свою очередь "Ространснадзор" проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний". Пока никаких официальных версий о причинах катастрофы Ан-128 не было. Однако некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев говорят о проблемах с двигателем.

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Вскоре после катастрофы СМИ обратили внимание на странные данные полета Ан-148, которые зафиксировал сайт Flightradar.

Сначала самолет набрал высоту 1800 метров и летел со скоростью 600 км/ч. Но потом Ан-148 вдруг сначала снизился до высоты 1500 метров, затем снова поднялся до 1800 метров, а потом начал падать. На отметке в 900 метров он исчез с экранов радаров.

Самолет не подал сигнала тревоги. Удалось восстановить один из бортовых самописцев.

Что это за самолет?

Копірайт зображення AIR TEAM IMAGES Image caption Літаку було менше, аніж вісім років

Ан-148 - совместная разработка Украины и России. Изначально самолет выпускался на Харьковском государственном авиапредприятии, потом его начали выпускать и в России, но после конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма производство самолетов в России завершили.

Разбившийся самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) в 2010 году. На заводе уточнили, что создадут собственную спецкомиссию для расследования катастрофы.

В России Ан-148 активно закупали государственные службы, включая министерство обороны. В 2014 году, после разрыва отношений с Украиной, производство свернули, поскольку большая часть деталей для самолета поставлялась из Украины.