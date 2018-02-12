Авиакатастрофа в Подмосковье: поисковые работы продолжаются
Российские следователи обследуют место крушения самолета Ан-148, который накануне разбился в Раменском районе Подмосковья, в поисках причин авиакатастрофы.
На борту самолета "Саратовских авиалиний" были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли при падении самолета, которое произошло через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово" в воскресенье после обеда.
Глава департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter сообщил, что украинцев в этом самолете не было.
По словам Министерства чрезвычайных ситуаций России, к поисковой операции привлечены девять беспилотных аппаратов, 175 единиц техники и почти 800 спасателей.
Чиновники сообщили, что рассматривают среди возможных причин катастрофы погодные условия, человеческие ошибки и технические сбои. Они не упоминали о возможности террористической атаки.
Самолет Ан-148 летел в Орск и разбился вблизи села Аргуново, около 80 км к юго-востоку от Москвы. Обломки и части корпуса самолета разбросало на большой площади.
Это первая авиакатастрофа коммерческого самолета за более чем год - 2017-й был самым безопасным для авиаперелетов.
Поисковая операция в районе крушения самолета продолжалась всю ночь. Ночью руководитель МЧС РФ Владимир Пучков подтвердил, что в катастрофе никто не выжил, и теперь спасатели и следователи собирают обломки самолета и фрагменты тел погибших.
Ан-148 упал в заметенном снегом поле, его части разбросало на большой площади, а снегопад вечером в воскресенье только усилился, и поиски сейчас - очень непростая задача.
Спасателям пришлось отказаться от своих транспортных средств и пешком добираться до места катастрофы.
Владимир Пучков пообещал, что работы на месте катастрофы закончатся в течение семи дней.
Как идет расследование
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть людей. На месте катастрофы работает следственная группа.
В свою очередь "Ространснадзор" проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний". Пока никаких официальных версий о причинах катастрофы Ан-128 не было. Однако некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев говорят о проблемах с двигателем.
Вскоре после катастрофы СМИ обратили внимание на странные данные полета Ан-148, которые зафиксировал сайт Flightradar.
Сначала самолет набрал высоту 1800 метров и летел со скоростью 600 км/ч. Но потом Ан-148 вдруг сначала снизился до высоты 1500 метров, затем снова поднялся до 1800 метров, а потом начал падать. На отметке в 900 метров он исчез с экранов радаров.
Самолет не подал сигнала тревоги. Удалось восстановить один из бортовых самописцев.
Что это за самолет?
Ан-148 - совместная разработка Украины и России. Изначально самолет выпускался на Харьковском государственном авиапредприятии, потом его начали выпускать и в России, но после конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма производство самолетов в России завершили.
Разбившийся самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) в 2010 году. На заводе уточнили, что создадут собственную спецкомиссию для расследования катастрофы.
В России Ан-148 активно закупали государственные службы, включая министерство обороны. В 2014 году, после разрыва отношений с Украиной, производство свернули, поскольку большая часть деталей для самолета поставлялась из Украины.