Копірайт зображення Getty Images Image caption Свадьба состоится 19 мая

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли детали их королевской свадьбы, которая состоится 19 мая.

Пара обвенчается в полдень в часовне Святого Георгия, в Виндзорском замке.

В 13:00 по Лондону (15:00 по Киеву) они проедут в карете через Виндзор, Беркшир.

В Кенсингтонском дворце сообщают, что пара "очень благодарна за многочисленные пожелания, которые они получили".

Дворец также подтвердил, что пару обвенчает архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Часовня Святого Георгия, где состоится церемония, вмещает около 800 человек. Поэтому обстановка будет более уютной, чем на свадьбе герцога и герцогини Кембриджских в Вестминстерском аббатстве.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пара обвенчается в часовне Святого Георгия, в Виндзорском замке

После службы свадебная процессия пройдет по маршруту, включая Касл Хилл Хай стрит, Шит стрит, Кингс Роуд, Альберт Роуд, Лонг Волк и обратно в Виндзорский замок.

"Они надеются, что эта короткая прогулка даст возможность многим людям собраться вокруг Виндзора и насладиться атмосферой этого особенного дня", - сказали в Кенсингтонском дворце.

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В этот вечер принц Чарльз проведет частный вечерний прием для супругов, близких друзей и родственников.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Г-жу Маркл покрестят в Англиканской Церкви перед свадьбой

Брат принца Гарри - принц Уильям - обычно посещает финал Кубка Англии по футболу и вручает трофеи, поскольку он является президентом футбольной ассоциации. А в день свадьбы как раз будет этот матч.

Уильям сказал, что "все еще работает" над совпадением даты свадьбы и футбольного матча. Время матча еще подтверждено.

Королевская семья заплатит за свадьбу, включая обслуживание, музыку, цветы и прием.

Г-жу Маркл покрестят в Англиканской Церкви перед свадьбой.

Мероприятие состоится всего через месяц после того, как у герцога и герцогини Кембриджских появится на свет третий ребенок.