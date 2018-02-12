Сайт Олимпийских игр атаковали хакеры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия уже опровергла слухи о том, что она может стоять за кибератаками.

Официальный сайт зимней Олимпиады некоторое время не обновлялся онлайн из-за кибератаки, сообщают в Международном олимпийском комитете.

Сайт был взломан непосредственно перед началом церемонии открытия Игр в Пхенчхане.

Также были затронуты телевизионная и интернет-системы.

На их полное восстановление понадобилось 12 часов.

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета заявил, что организация не будет комментировать вопрос, кто может стоять за этим инцидентом.

"Наша цель - поддержка безопасных операций", - сказал Марк Адамс.

Он добавил, что проблема уже решена, но он не знает, кто совершил атаку.

Заявление России

Еще до Игр некоторые эксперты по кибербезопасности предупреждали, что такие страны, как Россия и Северная Корея, могут попытаться повлиять на это событие.

Но российское МИД отрицало слухи о том, что могут быть привлечены российские хакеры.

"Мы знаем, что западные СМИ планируют псевдорасследование на тему "российского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея", - заявили в российском МИД.

"Конечно, не будет никаких доказательств", - добавили в МИД.

В течение нескольких месяцев существовали опасения, что Игры и зрители могут пострадать от кибератак.

Ранее Департамент внутренней безопасности США опубликовал предупреждение для туристов.

"На важных событиях киберактивисты могут воспользоваться большой аудиторией, чтобы распространять свои сообщения", - говорится в предупреждении.

"Существует также возможность того, что мобильная или другая связь может отслеживаться".

Игры в Пхенчхане, конечно, не первые, подвергшиеся нападению хакеров.

В январе Константинос Караджианнис, главный технолог по безопасности на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, заявил, что его команда противостояла "бешеной кибератаке".