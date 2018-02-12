Соратники Саакашвили сообщили о его задержании

Копірайт зображення UNIAN Image caption Саакашвили задержали возле офиса Движения Новых сил в центре Киева

Михеила Саакашвили задержали возле офиса Движения Новых сил в центре Киева. Об этом говорится в сообщении на странице политика в сети Facebook.

"Только что возле офиса Движения Новых сил в Музейном переулке неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михеила Саакашвили", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь "Движения новых сил" Марьяна Поштар уточнила BBC Украина, что задержание произошло в кафе, возле офиса на Музейном переулке. Вместе с политиком находились еще несколько представителей "Движения новых сил". Потом политика увезли в неизвестном направлении.

"Ночной арест (мера пресечения - Ред.) истек неделю назад. Саакашвили планировал сегодня вечером встречу с киевским активом, в воскресенье планировали большой марш за импичмент президента. Сейчас звоним во все пресс-службы правоохранительных органов, никто ответственность на себя за это не взял", - добавила Марьяна Поштар.

Личный пресс-секретарь Михеила Саакашвили Татьяна Баграновская, которая находилась с политиком в кафе при задержании, также сообщила BBC Украина, что нападавшие предположительно являются представителями спецподразделения Альфа и Государственной пограничной службы. По ее словам, в задержании участвовало около 15 человек, длилась операция несколько минут.

По словам Баграновской, сейчас активисты политической силы Саакашвили планируют ехать в направлении аэропортов.

В СБУ и ГПУ уже прокомментировали, что не задерживали Саакашвили.

BBC Украина следит за ходом этого дела, новость обновляется.