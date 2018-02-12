В США представили портреты Барака и Мишель Обамы
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили торжественную презентацию их официальных портретов в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.
Барак Обама назвал "достаточно изящным" свой портрет, выполненный художником Уайли Кьянде, известным своим стилем изображения афроамериканцев.
"Вау", - сказала Мишель Обама, когда увидела свой портрет, нарисованный художницей-афроамериканкой Эми Шералд, чьи работы затрагивают вопросы социальной справедливости.
Режиссер Стивен Спилберг и актер Том Хэнкс были среди гостей на торжественной презентации.
"Еще никто из моего семейного дерева, насколько я могу сказать, не имел портрета", - подчеркнул Обама.
Он пошутил, что наиболее приближенным к портрету была его фотография из альбома выпускников.
Уайли нарисовал Барака Обаму сидящим в саду, в ярких цветах.
"Возможность быть первым афроамериканским живописцем, который нарисует первого афроамериканского президента Соединенных Штатов, была абсолютно потрясающей", - сказал эмоционально Уайли Кьянде.
Эми Шералд изобразила бывшую первую леди в приглушенных тонах на равнинном фоне.
Обама высоко оценил картину Шералд. Он отметил, что художница смогла изобразить "сексуальность" его жены.
Мишель Обама похвалила работу художницы.
"Я думаю обо всех девушках с разным цветом кожи, которые придут и увидят кого-то, кто выглядит так же, как они, и висит на стене этого большго американскго учреждения", - сказала бывшая первая леди США.
"И я знаю, какое влияние это окажет на их жизнь", продолжила она, "потому что я была одной из этих девушек".