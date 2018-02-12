В США представили портреты Барака и Мишель Обамы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Портреты Барака и Мишель Обамы

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили торжественную презентацию их официальных портретов в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Барак Обама назвал "достаточно изящным" свой портрет, выполненный художником Уайли Кьянде, известным своим стилем изображения афроамериканцев.

"Вау", - сказала Мишель Обама, когда увидела свой портрет, нарисованный художницей-афроамериканкой Эми Шералд, чьи работы затрагивают вопросы социальной справедливости.

Режиссер Стивен Спилберг и актер Том Хэнкс были среди гостей на торжественной презентации.

"Еще никто из моего семейного дерева, насколько я могу сказать, не имел портрета", - подчеркнул Обама.

Он пошутил, что наиболее приближенным к портрету была его фотография из альбома выпускников.

Копірайт зображення AFP Image caption Барак Обама и его супруга Мишель на презентации своих портретов

Уайли нарисовал Барака Обаму сидящим в саду, в ярких цветах.

"Возможность быть первым афроамериканским живописцем, который нарисует первого афроамериканского президента Соединенных Штатов, была абсолютно потрясающей", - сказал эмоционально Уайли Кьянде.

Эми Шералд изобразила бывшую первую леди в приглушенных тонах на равнинном фоне.

Обама высоко оценил картину Шералд. Он отметил, что художница смогла изобразить "сексуальность" его жены.

Мишель Обама похвалила работу художницы.

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"Я думаю обо всех девушках с разным цветом кожи, которые придут и увидят кого-то, кто выглядит так же, как они, и висит на стене этого большго американскго учреждения", - сказала бывшая первая леди США.

"И я знаю, какое влияние это окажет на их жизнь", продолжила она, "потому что я была одной из этих девушек".