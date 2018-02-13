Зона АТО: один военный погиб, двое ранены

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12 февраля в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения. Об этом сообщают в штабе АТО.

Также украинская сторона отмечает, что за прошедшие сутки "противник совершил 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины" по всей линии соприкосновения.

На луганском направлении самое сильное огневое напряжение наблюдалась в районе населенного пункта Крымское, сообщают в штабе АТО.

"Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз в течение суток вел огонь по опорным пунктам ВСУ из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

На донецком направлении в вечернее время, согласно сообщениям штаба АТО, боевики применили 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному на Приазовье.

По украинским позициям возле Опытного боевики стреляли "из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберные пулеметы".

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют украинских военных в нарушении перемирия.