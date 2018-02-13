Открытый гей впервые завоевал олимпийское золото

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выступление Эрика Редфорда и Меган Дюамель

Канадский фигурист Эрик Рэдфорд стал первым открытым геем, получившим золото на зимних Олимпийских играх в этом году.

Рэдфорд заявил, что испытывает настолько сильное чувство гордости, что просто "готов взорваться" от обилия эмоций.

В паре с Меган Дюамель канадский фигурист исполнил обязательную программу под песню Адель Hometown Glory.

33-летний Рэдфорд написал в Twitter после получения награды: "Это удивительно, я в буквальном смысле чувствую, что могу взорваться от гордости (with pride - Ред.)".

Английское слово pride, кроме традиционного и идеологически никак не окрашенного значения "гордость", имеет еще один, приобретенный в последние десятилетия смысл, активно используемый представителями ЛГБТ-сообщества.

Копірайт зображення ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES Image caption Золотые медалисты канадской сборной

Помимо Эрика Рэдфорда, еще один открытый гей также поднялся на пьедестал на ледовой арене Gangneung.

Адам Риппон - американский фигурист, выступающий в одиночном разряде, завоевал олимпийскую бронзу.

В качестве фоновой музыки во время своего выступления спортсмен использовал хит группы Coldplay "O", а также песню Arrival of the Birds британской группы Cinematic Orchestra.

Канадец выложил в Twitter фото с американским фигуристом, добавив хэштег #outandproud "- "открытые и гордые".

Стоит отметить, что это - не первая победа геев-фигуристов на Олимпийских играх. Джон Карри - британский фигурист, выступавший в одиночном катании, стал олимпийским чемпионом игр в 1976 году в Инсбруке. Фигурист никогда не делал открытых заявлений по поводу своей ориентации. О его отношениях с мужчиной рассказала немецкая газета.