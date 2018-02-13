Новые антибиотики "способны уничтожать устойчивые инфекции"

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Ученые из США обнаружили новую семью антибиотиков в образцах американской почвы.

Натуральные соединения можно будет использовать для борьбы с инфекциями, которые трудно лечить, надеется команда исследователей Рокфеллеровского университета.

Тесты показывают, что соединения под названием малацидины, уничтожают несколько бактериальных заболеваний, которые стали устойчивыми к большинству существующих антибиотиков, в частности, это микробы золотистого стафилококка. Золотистый стафилококк вызывает у людей такие заболевания как сепсис и пневмония.

Эксперты говорят, опубликованная в Nature Microbiology работа дает надежду, ведь устойчивые к лекарствам болезни - это одна из самых больших угроз для глобального здоровья.

Они убивают около 700 тысяч человек в год, а потому срочно нужны новые виды лечения.

Лекарства из земли

В почве обитают миллионы различных микроорганизмов, которые производят много потенциального терапевтических соединений, включая новые антибиотики.

Команда доктора Сиана Брейди в университете Рокфеллера в Нью-Йорке занималась их извлечением.

Они использовали метод генной секвенции для анализа более тысячи образцов почвы, взятых со всех уголков США.

Исследователи испытывали новый антибиотик на крысах. Сначала грызунам дали золотистый стафилококк, а потом лечили инфекцию кожи новым антибиотиком. Все сработало.

Поэтому, ученые работают над улучшением эффективности препарата, надеясь, что его можно превратить в настоящие лекарства для людей.

Доктор Брейди говорит: "Невозможно сказать, когда такой антибиотик попадет в клинику. Это лишь ранний этап открытия. Впереди долгий и трудный путь, от начального открытия лекарства до клинического использования соединения" ..