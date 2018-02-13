В Словакии ко Дню Валентина создали Банк любви

Копірайт зображення VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images Image caption Влюбленные в словацком музее, где открылся "Банк любви"

В живописном средневековом городе в Словакии создали "Банк любви". Здесь влюбленные пары могут оставить маленькие, дорогие сердцу вещи, символизирующие их любовь.

Так они могут сохранить истории своей любви на вечные времена.

Казна влюбленных, содержащая 100 тысяч миниатюрных выдвижных ящиков, расположена в Доме Марины в словацком городке Банска Штявница.

Дом Марины - это музей, посвященный самой длинной поэме о любви.

Поэма "Марина", опубликованная в 1846 году, - стихотворение из 2910 строк словацкого поэта Андрея Сладковича, посвященное его любимой Марии Пищловой.

Андрей и Мария полюбили друг друга в Банской Штявнице, когда им было всего по 14 лет.

Он был бедным студентом, и учил девушку в богатом доме ее родителей. Она стала его музой, но, к сожалению, родители выдали ее замуж за богатого пряничника.

Позже Андрей стал протестантским пастором и женился на дочери клерка, через два года после свадьбы Марии.

Дом Марины - место, где Мария Пищлова прожила большую часть своей жизни.

Средневековый городок Банска Штявница является объектом мирового наследия ЮНЕСКО, а поэма "Марина" считается словацким национальным достоянием. Ее изучают в школах.

Некоторые влюбленные могут даже считать Банску Штявницу романтическим соперником Парижа или Вероны.

Среди интерактивных экспонатов - "любвемер", который оценивает силу чувства влюбленной пары.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Любвемер" в Доме Марины в Банской Штявнице

Среди многих строк поэме Сладковича есть такие:

"Я могу забыть о твоих губах,

Я могу забыть о возможности жениться на тебе

Я могу убить себя:

Но я не могу перестать любить тебя! "