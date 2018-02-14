Мэр Труханов задержан в "Борисполе"

Копірайт зображення Уніан Image caption Мэр Одессы Геннадий Труханов во время торжественной церемонии по случаю 223-й годовщины со дня основания Одессы, 2 сентября 2017 года

Мэр Одессы Геннадий Труханов задержан в аэропорту "Борисполь". Об этом BBC Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи НАБУ, которые вручили ему подозрение", - рассказал Олег Слободян.

Накануне детективы НАБУ уже пытались вручить подозрение мэру Одессы и еще нескольким чиновникам. Поскольку место нахождения подозреваемых не было установлено то о подозрении сообщили заочно.

Их обвиняют в хищении средств из местного бюджета Одессы.

Уголовное дело

В сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее принадлежавшее ГП Завод "Краян". За помещение мэрия заплатила 185 млн гривен, в то время как продавец (частная структура) купил его за 11,5 млн гривен на аукционе, который в начале 2016 года организовал ликвидатор госпредприятия.

Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить на счет своей "фиктивной" компании, руководитель которой находится сейчас в зоне АТО.

Детективы НАБУ и прокуроры САП добились ареста счетов частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

В НАБУ заявляют, что в октябре-декабре 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца предлагал сотруднику НАБУ взятку в размере 500 тыс. долл. США в обмен на снятие ареста со счетов компании.

Подозреваемые

Кроме мэра Одессы, НАБУ объявило заочное подозрение еще троим чиновникам городского совета - заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета. Еще один чиновник был задержан.

Кроме того, задержали двух физических лиц - руководителей компании.

Еще одному лицу - оценщику - также сообщили о подозрении в незаконном присвоении средств.