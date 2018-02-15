Британия обвинила РФ в кибератаке в Украине

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

"Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия", - заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

Россия отрицает причастность к распространению вируса и подчеркивает, что сама подверглась заражению.

В МИД Великобритании утверждают, что кибератака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее главной целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы Украины.

Эксперты в области информационной безопасности считают, что было проведено около 2 тысяч атак, которые были направлены на украинские государственные сети, финансовые и энергетические активы страны.

Также пострадали западные компании, которые имели тесные торговые связи с Украиной, в частности, норвежский гигант Maersk и британская Reckitt Benckister, владелец брендов Nurofen и Veet.

В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.

Убытки от атаки оценивают в 1,2 миллиарда долларов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские власти уже обвиняли Россию в этой кибератаке

"Эта атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины", - заявил британский чиновник.

Он также уточнил, что из-за вредоносной программы европейские компании потеряли сотни миллионов фунтов.

"Кремль поставил Россию в противовес Западу, несмотря на то, что это неправильный путь. Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества, каким она себя позиционирует, а не пытаться тайно его разрушить", - добавил он.

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы в Украине.

Британский премьер Тереза Мэй в ноябре прошлого года обрушилась с критикой на Россию, обвинив российские власти во вмешательстве в выборы и в кибершпионаже.

Мэй заявила, что правительство Владимира Путина пытается "подорвать мировой порядок".