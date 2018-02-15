Пострадавший от пожара канадец выиграл миллион

Копірайт зображення COURTESY ATLANTIC LOTTERY Image caption Билл Пендергаст осуществит свою мечту и купит автомобиль Mustang

Пара из Канады, которая в результате крупного пожара, произошедшего два года назад, лишилась дома, выиграла 1 миллион канадских долларов (795 тысяч американских).

Дом Билла Пендергаста и его жены сгорел во время лесного пожара, бушевавшего в канадской провинции Альберта в 2016 году.

Пожар стал одним из самых разорительных стихийных бедствий в истории страны и уничтожил большую часть нефтяной столицы Канады - города Форт Мак-Мюррей. За агрессивность и ненасытность этот пожар в прессе прозвали "зверь".

Билл Пендергаст купил лотерейный билет во время поездки к отцу в Ньюфаундленд.

Отец попросил сына купить лимонад, а Пендергаст приобрел на местной автозаправке еще и лотерейный билет "6/49".

4 февраля он вспоминает как очень суетливый день. Узнав о выигрыше, Билл поехал в магазин, чтобы убедиться в том, что действительно выиграл приз в лотерею.

50-летний Пендергаст позвонил жене, которая мгновенно забронировала билет из Форта Мак-Мюррей до Ньюфаундленда.

"Это все было похоже на сон", - сказал он.

Семья планирует отдохнуть в теплых краях, а затем завершить восстановление и обустройство своего сгоревшего дома.

Также Пендергаст хочет осуществить еще одну мечту.

"Я всегда хотел Mustang, и наконец он у меня будет, я уверен в этом на 100%", - сказал новоиспеченный миллионер.