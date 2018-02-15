Труханова отпустили на поруки, под судом произошли столкновения

Соломенский районный суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ранее у здания суда, где проходило заседание по избранию меры пресечения для Труханова, произошли столкновения между активистами организаций "Национальные дружины", С14 и правоохранителями.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве, в результате столкновений был ранен полицейский, подозреваемый задержан.

"Полицейский с огнестрельными ранениями ног доставлен в больницу. Стрелявший - в управление полиции", - говорится в сообщении.

Столкновения начались после того, как полиция попыталась задержать одного из активистов, который находился возле здания суда.

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Во время стычки некоторые представители "Национальных дружин" применили против правоохранителей слезоточивый газ.

Активисты также бросали в сторону правоохранителей файеры и камни.

После этого полиция и нацгвардейцы перекрыли вход во двор суда. В ответ на эти действия правоохранителей активисты по пытались прорвать полицейский кордон.

По сообщениям очевидцев, во время попытки прорыва прозвучали хлопки, похожие на выстрелы оружия.

Около сотни активистов пришли пикетировать Соломенский райсуд Киева с требованием отправить мэра Одессы Геннадия Труханова за решетку.

Активисты пытались пройти в зал судебного заседания, но правоохранители им помешали.

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Уголовное дело

Мэр Одессы Геннадий Труханов был задержан в аэропорту "Борисполь" 14 февраля после возвращения в Украину.

В сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее принадлежавшее ГП Завод "Краян". За помещение мэрия заплатила 185 млн гривен, в то время как продавец (частная структура) купил его за 11,5 млн гривен на аукционе, который в начале 2016 года организовал ликвидатор госпредприятия.

Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить на счет своей "фиктивной" компании, руководитель которой находится сейчас в зоне АТО.

Детективы НАБУ и прокуроры САП добились ареста счетов частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

В НАБУ заявляют, что в октябре-декабре 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца предлагал сотруднику НАБУ взятку в размере 500 тыс. долл. США в обмен на снятие ареста со счетов компании.

Подозреваемые

Кроме мэра Одессы, НАБУ объявило заочное подозрение еще троим чиновникам городского совета - заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета. Еще один чиновник был задержан.

Кроме того, задержали двух физических лиц - руководителей компании.

Еще одному лицу - оценщику - также сообщили о подозрении в незаконном присвоении средств.