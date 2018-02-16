Дженнифер Энистон и разошлась со своим мужем
Голливудская пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводится после двух лет брака.
Пара, которая встретилась во время съемок комедии "Страсть к перемене мест", заявила, что свое общее решение они приняли с любовью в конце прошлого года.
Актеры не назвали причину развода, но заверили, что остаются друзьями.
Пара поженилась тайно в Лос-Анджелесе в августе 2015 года. До этого они четыре года встречались.
"Мы лучшие друзья, которые приняли решение разойтись как пара, но мы будем продолжать нашу драгоценную дружбу", - заявили они.
Пара хотела бы сделать это в частном порядке, но учитывая, что индустрия сплетен не сможет не воспользоваться событием, и во избежание спекуляций, они сделали такое заявление.
"Прежде всего, мы стремимся сохранить глубокое уважение и любовь друг к другу", - говорится в заявлении.
Дженнифер Энистон - звезда сериала "Друзья" и многих других фильмов. Это был ее второй брак. Со своим первым мужем, Брэдом Питтом, она развелась в 2005 году после пяти лет брака.
Джастин Теру - американский актер, писатель и режиссер. Он играл в сериале "Оставленные" и вместе с Беном Стиллером написал сценарий к фильму "Образцовый самец 2".