В Крыму осудили украинца Захтея: в чем суть дела

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В аннексированном Крыму гражданина Украины Андрея Захтея осудили на 6,5 лет

Верховный суд аннексированного Крыма признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в "подготовке диверсий" на полуострове в 2016 году, сообщает агентство "Интерфакс".

Захтею назначили наказание в виде 6,5 года колонии строгого режима.

Его признали виновным в подготовке диверсий в составе организованной группы, незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ, приобретении официальных документов и использовании поддельного документа.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Сергей Погребняк.

В назначенный срок входят те полтора года, которые заключенный провел в СИЗО.

В комментарии для BBC Украина адвокат Андрея Захтея Игорь Пивоваров подтвердил факт приговора и отметил, что обжалует его в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.

"С учетом наличия целого ряда обстоятельств, смягчающих вину, а именно: наличие на иждивении двух малолетних детей, положительных характеристик, отсутствия судимостей, полное признание вины, наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, является чрезмерно суровым", - отметил он.

Дело 42-летнего Андрея Захтея рассматривалось в суде в закрытом режиме.

Журналисты присутствовали лишь во время объявления результативной части приговора.

В августе 2016 года российская Федеральная служба безопасности сообщила о якобы попытке прорыва с Украины в Крым "диверсионно-террористических групп".

Тогда задержали нескольких украинцев, среди которых и был 42-летний Захтей. При осмотре запасного колеса в его автомобиле были обнаружены 3 кг взрывчатки и гранаты.

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что задержанные в Крыму люди являются украинскими агентами.

Родственники Захтея заявили, что он - обычный таксист, который работал на полуострове.

Украинец сначала через своих защитников заявлял, что признательные показания у него выбивали, пытая током, но позже, летом 2017 года, пошел на сделку со следствием и отказался от услуг нанятых адвокатов.

Задержанный по тому же делу "прорыва диверсантов" Евгений Панов также заявлял, что после задержания к нему применялись пытки.

Судебный процесс по делу Евгения Панова продолжается.

Другие крымские "диверсанты"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Симферополь, январь 2018 года