Вмешательство в выборы в США: 13 россиянам предъявили обвинение

Американские власти предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

Соответствующие документы обнародовало в пятницу министерство юстиции США.

Эта новость обновляется, и в ближайшее время будет опубликована более подробная информация.