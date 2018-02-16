США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы

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Федеральный суд американского округа Колумбия обвинил российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В документе, опубликованном на сайте минюста США, отмечается, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году.

В тексте обвинения также перечислены имена 13 россиян, которых власти США считают причастными к кибератакам. Среди них - российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называли "поваром Путина".

Также в обвинительном заключении упомянуты компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые принадлежат Пригожину.

"С начала 2014 года организация [Агентство интернет-исследований] начала вмешиваться в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года. Организация получала финансирование от Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, в том числе "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", - говорится в документе.