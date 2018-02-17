Порошенко назвал Украину щитом Европы

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Президент Петр Порошенко призвал не умиротворять агрессора. Украину он назвал полем битвы за европейский порядок. Об этом президент заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он продемонстрировал флаг ЕС из Авдеевки. Его солдаты вывесили как символ границы ЕС на Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что необходимо избавиться от иллюзий - умиротворение агрессора порождает только дальнейшую агрессию.

"Украина - это главное поле битвы за европейский порядок и архитектуру безопасности. Защищая Украину, вы защищаете суверенитет, территориальную целостность и независимость ваших стран", - отметил президент во время своего выступления.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на все вызовы, Донбасс вполне может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта, и для этого нужно немного - всего лишь искренняя имплементация Россией Минских договоренностей. Речь идет о развертывании миротворческой миссии на Донбассе, отметил Порошенко.

"Сейчас весь мир поддерживает эту идею. Москва имеет шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы", - подчеркнул президент.

Порошенко считает, что в рамках Совета Безопасности ООН необходимо договориться о наделении миротворцев ООН на оккупированном Донбассе полноценным функциональным мандатом на основе устоявшихся принципов ООН, который позволил бы им выполнить свои задачи и обеспечил бы мирное восстановление суверенитета Украины.

По его словам, "Россия стремится ограничить миротворцев ООН контактной линией и наделить их только функциями сопровождения, а это означает, что Кремль не является по-настоящему заинтересованным в мире, а только стремится заморозить конфликт под дистанционным управлением".

Президент также призвал защищать правду, ограничить российскую пропаганду и распространение фейковых новостей.