Берлин готов выделить деньги на восстановление Донбасса - министр

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в восстановление востока Украины, а также предлагает постепенно снимать санкции с России.

Об этом министр сказал на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также заявил о необходимости приложить усилия для улучшения жизни людей на востоке Украины.

При этом политик высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелых вооружений на Донбассе и начала работы миротворческой миссии ООН.

"Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль.

"Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", - отметил он.

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Габриэль также поддержал идею размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить", - сказал немецкий министр.

Между тем в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и важность продления санкций против России.

Собеседники также подчеркнули важность сохранения политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.