Националисты пикетировали российский центр науки и культуры
В Киеве украинские националистические организации "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор" провели в помещении "Российского центра науки и культуры" акцию с требованием прекратить его деятельность.
Несколько десятков активистов прибыли в субботу в помещение центра на Подоле, некоторые из них скрывали свои лица. Был среди присутствующих и депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.
Они обвинили эту организацию в работе на российские спецслужбы.
"Мы оставили требование прекратить свою деятельность в Украине", - рассказал ВВС Украина лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.
По его словам, участники акции также вызвали полицию, чтобы те следили за порядком.
"Все прошло мирно, никого не побили. Скинули, правда, российский флаг, потому что, конечно, ребята были на эмоциях", - рассказал Ходаковский.
Во время акции к участникам вышел директор "Российского центра науки и культуры" Константин Воробьев, который попросил их представиться и озвучить конкретные претензии к центру.
В ответ активисты начали его обвинять в "работе на ФСБ и российское правительство". Они выкрикивали лозунги "Долой ФСБ из Украины", "Свободу узникам Кремля", "Крым - это Украина" и "Донбасс - это Украина".
В завершение акции они скинули и изрезали российский флаг, который стоял в помещении, и покинули территорию центра.