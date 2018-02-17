Националисты пикетировали российский центр науки и культуры

Копірайт зображення Фото "Традиция и порядок"

В Киеве украинские националистические организации "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор" провели в помещении "Российского центра науки и культуры" акцию с требованием прекратить его деятельность.

Несколько десятков активистов прибыли в субботу в помещение центра на Подоле, некоторые из них скрывали свои лица. Был среди присутствующих и депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.

Они обвинили эту организацию в работе на российские спецслужбы.

"Мы оставили требование прекратить свою деятельность в Украине", - рассказал ВВС Украина лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.

Копірайт зображення Фото "Традиция и порядок"

По его словам, участники акции также вызвали полицию, чтобы те следили за порядком.

"Все прошло мирно, никого не побили. Скинули, правда, российский флаг, потому что, конечно, ребята были на эмоциях", - рассказал Ходаковский.

Во время акции к участникам вышел директор "Российского центра науки и культуры" Константин Воробьев, который попросил их представиться и озвучить конкретные претензии к центру.

В ответ активисты начали его обвинять в "работе на ФСБ и российское правительство". Они выкрикивали лозунги "Долой ФСБ из Украины", "Свободу узникам Кремля", "Крым - это Украина" и "Донбасс - это Украина".

В завершение акции они скинули и изрезали российский флаг, который стоял в помещении, и покинули территорию центра.