ДТП в Киевской области: двое погибли, девять детей госпитализированы

Копірайт зображення Facebook Нацполіції в Київській області

В Киевской области произошла авария, в результате которой два человека погибли, девять детей были госпитализированы.

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Киевской области.

"Сегодня вблизи пгт. Глеваха автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter", в котором находились дети. Школьники из поселка Ставище направлялись в столичный цирк", - сообщает полиция.

Копірайт зображення Facebook Нацполіції в Київській області

В результате аварии пассажир "Нивы" погиб на месте, а водитель умер в больнице. Госпитализировали 9 детей и троих взрослых из микроавтобуса.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Копірайт зображення Facebook Нацполіції в Київській області

По факту аварии открыто уголовное производство, продолжается комплекс следственных действий.