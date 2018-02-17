Под шедевром Пикассо нашли скрытую картину
Исследователи из США обнаружили ранее неизвестную картину Пабло Пикассо, которая скрывалась под другим шедевром мастера "Женщина на корточках".
C помощью новой технологии рентгеновского сканирования специалистам удалось найти под слоем краски пейзаж Барселоны, который, оказывается, Пикассо использовал в качестве основы для своего шедевра.
Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы нового поколения - гораздо дешевле альтернативных систем сканирования предметов искусства и могут быть использованы в любой галереи, которая хочет их преобрести.
Подробности открытия опубликовала Американская ассоциация содействия развитию науки в Остине, штат Техас.
"Женщина на корточках" относится к "Голубому периоду" творчества Пикассо.
Примечательно, что пейзаж, находящийся под картиной, повернут на 90 градусов. Контур холмов на заднем плане трансформирован в спину женщины - она напоминает по форме каталонскую деревню.
Кеннет Бруммель, куратор Художественного института Онтарио в Торонто, сказал, что был "чрезвычайно взволнован", когда впервые узнал, что скрывалось под "Женщиной на корточках".
"Это поможет определить дату и место создания работы", - сказал он в интервью BBC News.
"Это также поможет узнать о художниках, с которым Пикассо тесно сотрудничал. Теперь мы сможем задать новые, более интересные и научно более точные вопросы относительно процесса создания этого полотна".
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Известно, что "Голубой период" в творчестве известного испанского художника отмечен чрезвычайной плодовитостью.
Куратор проекта Франческа Касадио из Чикагского института искусств надеется, что широкое использование нового сканера позволит глубже понять работы художников и то, как они творили.
"С новым сканером мы поможем картинам расскрыть нам свои секреты", - рассказала она BBC News.
Ранее подобные системы могли себе позволить лишь богатые галереи. Теперь анализатор нового поколения будет доступен для всех.