Под шедевром Пикассо нашли скрытую картину

Копірайт зображення Художественная галерея Онтарио Image caption Рентгенофлуоресцентный анализатор нового поколения позволяет увеличить количество передаваемых на искусствоведческую экспертизу картин

Исследователи из США обнаружили ранее неизвестную картину Пабло Пикассо, которая скрывалась под другим шедевром мастера "Женщина на корточках".

C помощью новой технологии рентгеновского сканирования специалистам удалось найти под слоем краски пейзаж Барселоны, который, оказывается, Пикассо использовал в качестве основы для своего шедевра.

Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы нового поколения - гораздо дешевле альтернативных систем сканирования предметов искусства и могут быть использованы в любой галереи, которая хочет их преобрести.

Подробности открытия опубликовала Американская ассоциация содействия развитию науки в Остине, штат Техас.

"Женщина на корточках" относится к "Голубому периоду" творчества Пикассо.

Копірайт зображення Picasso Estate Image caption Спина изображенной на картине женщины когда-то была каталонскими холмами

Примечательно, что пейзаж, находящийся под картиной, повернут на 90 градусов. Контур холмов на заднем плане трансформирован в спину женщины - она напоминает по форме каталонскую деревню.

Кеннет Бруммель, куратор Художественного института Онтарио в Торонто, сказал, что был "чрезвычайно взволнован", когда впервые узнал, что скрывалось под "Женщиной на корточках".

"Это поможет определить дату и место создания работы", - сказал он в интервью BBC News.

"Это также поможет узнать о художниках, с которым Пикассо тесно сотрудничал. Теперь мы сможем задать новые, более интересные и научно более точные вопросы относительно процесса создания этого полотна".

Известно, что "Голубой период" в творчестве известного испанского художника отмечен чрезвычайной плодовитостью.

Куратор проекта Франческа Касадио из Чикагского института искусств надеется, что широкое использование нового сканера позволит глубже понять работы художников и то, как они творили.

"С новым сканером мы поможем картинам расскрыть нам свои секреты", - рассказала она BBC News.

Ранее подобные системы могли себе позволить лишь богатые галереи. Теперь анализатор нового поколения будет доступен для всех.