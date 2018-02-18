В горах Ирана разбился пассажирский самолет
- 18 февраля 2018
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В одном из горных районов центрального Ирана упал пассажирский самолет, на борту которого находились около 60 пассажиров, сообщают местные СМИ.
Самолет авиакомпании Aseman Airlines упал неподалеку от города Семиром в провинции Исфахан.
Он выполнял рейс из Тегерана в Ясудж.
"Все силы службы по чрезвычайным ситуациям оповещены. В самолете было от 50 до 60 пассажиров", - заявил представитель службы экстренной помощи.
Из-за плохой погоды вертолет спасателей пока не смог прибыть на место происшествия.