Трамп раскритиковал ФБР из-за трагедии в школе во Флориде
Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу Федерального бюро расследований за то, что они пропустили "сигналы" от стрелка, который убил 17 человек в школе во Флориде.
Трамп отметил в Twitter: "Очень печально, что ФБР пропустило многочисленные сигналы, которые посылал школьный стрелок из Флориды. Это неприемлемо".
"Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать российский сговор с избирательной кампанией Трампа - нет никакого сговора. Вернитесь к основам и сделайте так, чтобы мы снова могли гордиться", - добавил он.
В ФБР признали, что должным образом не отреагировали на сигналы, которые поступали в прошлом месяце о стрелке Крузе.
Близкий к нему человек обратился в бюро в январе, чтобы рассказать о ружье, которое было у Круза, его желании убивать людей и тревожных постах в социальных сетях, а также о "возможной стрельбе в школе".
Жертвами стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде в минувшую среду стали 17 человек, 14 получили ранения. Несколько пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Это самая смертоносная стрельба в школе в США с 2012 года, которая вновь вызвала дебаты о жестких ограничениях на владение огнестрельным оружием.
Нападавшего - 19-летнего бывшего ученика школы Николаса Круза - арестовали через час после происшествия. Он признался в массовом убийстве.
Впоследствии стало известно, что ФБР располагало информацией о том, что Круз мог готовить нападение на школу.
В пятницу Дональд Трамп ездил в Паркленд, где посещал раненых, а также провел несколько встреч с родственниками пострадавших и сотрудниками правоохранительных органов.
Во время встреч Трамп много говорил о проблемах безопасности в школах, однако тему ограничения доступа к оружию не поднимал.
В субботу вечером тысячи жителей штата Флорида вышли на митинг, требуя от властей введения более жестких ограничений на продажу и владение оружием.
Многие критиковали Трампа за нежелание ограничить оборот оружия.
"Мне бы очень хотелось спросить у президента, сколько денег он получил от Национальной стрелковой ассоциации", - заявила Эмма Гонсалес, учащаяся школы Marjory Stoneman Douglas, где произошла трагедия.
"Но я и так знаю - 30 миллионов долларов! Поделите эту сумму на количество жертв огнестрельного оружия в США за полтора месяца только этого года, и вы получите 5800 долларов. Такова для вас, господин Трамп, цена человеческой жизни? - продолжила она. - Позор вам, и каждому политику, который принимает пожертвования от НСА, позор!"