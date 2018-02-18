Трамп раскритиковал ФБР из-за трагедии в школе во Флориде

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу Федерального бюро расследований за то, что они пропустили "сигналы" от стрелка, который убил 17 человек в школе во Флориде.

Трамп отметил в Twitter: "Очень печально, что ФБР пропустило многочисленные сигналы, которые посылал школьный стрелок из Флориды. Это неприемлемо".

"Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать российский сговор с избирательной кампанией Трампа - нет никакого сговора. Вернитесь к основам и сделайте так, чтобы мы снова могли гордиться", - добавил он.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

В ФБР признали, что должным образом не отреагировали на сигналы, которые поступали в прошлом месяце о стрелке Крузе.

Близкий к нему человек обратился в бюро в январе, чтобы рассказать о ружье, которое было у Круза, его желании убивать людей и тревожных постах в социальных сетях, а также о "возможной стрельбе в школе".

Жертвами стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде в минувшую среду стали 17 человек, 14 получили ранения. Несколько пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Это самая смертоносная стрельба в школе в США с 2012 года, которая вновь вызвала дебаты о жестких ограничениях на владение огнестрельным оружием.

Копірайт зображення EVN Image caption Местный телеканал показывал в прямом эфире, как из школы эвакуируют учеников

Нападавшего - 19-летнего бывшего ученика школы Николаса Круза - арестовали через час после происшествия. Он признался в массовом убийстве.

Впоследствии стало известно, что ФБР располагало информацией о том, что Круз мог готовить нападение на школу.

В пятницу Дональд Трамп ездил в Паркленд, где посещал раненых, а также провел несколько встреч с родственниками пострадавших и сотрудниками правоохранительных органов.

Во время встреч Трамп много говорил о проблемах безопасности в школах, однако тему ограничения доступа к оружию не поднимал.

В субботу вечером тысячи жителей штата Флорида вышли на митинг, требуя от властей введения более жестких ограничений на продажу и владение оружием.

Многие критиковали Трампа за нежелание ограничить оборот оружия.

Копірайт зображення AFP Image caption Эмма Гонсалес - ученица средней школы, где произошла трагедия

"Мне бы очень хотелось спросить у президента, сколько денег он получил от Национальной стрелковой ассоциации", - заявила Эмма Гонсалес, учащаяся школы Marjory Stoneman Douglas, где произошла трагедия.

"Но я и так знаю - 30 миллионов долларов! Поделите эту сумму на количество жертв огнестрельного оружия в США за полтора месяца только этого года, и вы получите 5800 долларов. Такова для вас, господин Трамп, цена человеческой жизни? - продолжила она. - Позор вам, и каждому политику, который принимает пожертвования от НСА, позор!"