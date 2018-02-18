Порошенко решил участвовать в суде по делу Майдана

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о желании принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений против участников Революции достоинства в 2014 году.

"Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил Порошенко 18 февраля на церемонии открытия выставки "Переведи меня через Майдан", посвященной участникам Революции достоинства.

Петр Порошенко также сообщил, что подписал закон о пенсии членам семей погибших или раненых участников Революции Достоинства.

"Восьмого февраля парламент принял закон, который позволяет присуждение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или раненых в результате увечий, контузий и иного вреда здоровью, полученных во время Революции достоинства. И практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон", - сказал он.

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Кроме того, президент выразил недовольство темпами расследования преступлений против участников Революции Достоинства и скоростью судебных процессов, заявив, что за четыре года следствие должно было сделать больше.

По словам Порошенко, он может только "попросить генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем еще организационно помочь департаменту - чтобы у его руководства не было никаких оснований утверждать, что якобы ему способствуют недостаточно".

Молебен в память о погибших

Также в воскресенье в столице на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся молебен в память о погибших участниках Революции Достоинства.

Копірайт зображення ukrinform Image caption Молебен в память о погибших участниках Революции Достоинства, 18 февраля 2018 года

Почтить память героев пришли более ста человек, в том числе родные погибших и участники Евромайдана.

Люди пели гимн Украины, выкрикивали лозунги "Слава Украине!" и "Герои не умирают".

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В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы Украины погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана".