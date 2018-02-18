Украинец завоевал олимпийское золото во фристайле
Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль во фристайле на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане.
Он получил результат 128.51.
Это первая медаль Украины на этих Олимпийских играх.
Для 29-летнего николаевца это четвертая Олимпиада в карьере. На предыдущей он занял шестое место. Прошлый сезон Александр пропустил из-за операции на колене.
Получать олимпийскую лицензию ему пришлось в форсированном режиме, в начале этого сезона.
Место на Играх Абраменко окончательно забронировал себе лишь после того, как стал вторым на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде 18 января.