Украинец завоевал олимпийское золото во фристайле

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Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль во фристайле на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

Он получил результат 128.51.

Это первая медаль Украины на этих Олимпийских играх.

Для 29-летнего николаевца это четвертая Олимпиада в карьере. На предыдущей он занял шестое место. Прошлый сезон Александр пропустил из-за операции на колене.

Получать олимпийскую лицензию ему пришлось в форсированном режиме, в начале этого сезона.

Место на Играх Абраменко окончательно забронировал себе лишь после того, как стал вторым на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде 18 января.