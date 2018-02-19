Киев: ГСЧС ищет девушку, прыгнувшую с моста Патона
Киевские спасатели проводят поисковые работы с целью найти девушку, которая прыгнула с моста Патона. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы. По словам полиции, девушка 1999 года рождения прыгнула с моста Патона", - говорится в сообщении.
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В воскресенье водолазы обследовали 800 тысяч кв. м акватории реки Днепр от моста Патона до Дарницкого моста.
Поисковые работы проводят в течение светового дня.
По информации главы диаспоры туркменского народа Ровшанбека Розметова, с моста Патона прыгнула 18-летняя студентка Национального медицинского университета имени Богомольца, гражданка Туркменистана Мукаддас Насирлаева.
Он отмечает, что трагедия произошла 30 января - тогда девушку считали пропавшей без вести.
"Она вышла на станции "Днепр". Оттуда пешком дошла до моста Патона и прыгнула в реку. Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения сняли момент, как она прыгнула", - рассказал г-н Розметов.
По его словам, у студентки были трудности с продлением разрешения на проживание в Украине.
В диаспоре считают, что вина в случившемся лежит на деканате, сообщил г-н Розметов.
Он также добавил, что посольство Туркменистана в Украине предложило девушке принести письмо из университета и заплатить штраф за нарушение режима пребывания в Украине.
Объявления об исчезновении Мукаддас Насирлаевой появлялись в СМИ и соцсетях еще 30 января.