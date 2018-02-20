Олимпийские игры: словенского хоккеиста отстранили за употребление допинга

Копірайт зображення Getty Images Image caption Словенский хоккеист Жига Еглич стал вторым спортсменом, которого отстранили от игр в Пхенчхане

Словенский хоккеист Жига Еглич нарушил антидопинговые правила и был отстранен от Зимней Олимпиады.

У 29-летнего Еглича тест показал положительную реакцию на фенотерол, который используют для лечения астмы, заявили в Спортивном арбитражном суде.

Он стал вторым спортсменом, которого отстранили от игр в Пхенчхане в 2018 году. Это третье антидопинговое дело на Зимней Олимпиаде.

У Еглича есть 24 часа, чтобы покинуть олимпийскую деревню.

Словения - вторая в группе В в турнире по мужскому хоккею и будет бороться с Норвегией за место в четверть финале во вторник.

Еглич, который играет за российский клуб в Континентальной хоккейной лиге, забил победную шайбу для Словакии, сделав счет 3-2 в групповом этапе.

Японский конькобежец Кей Сайт стал первым, у кого в Пхенчхане зафиксировали положительный допинг-тест.

Суд также открыл антидопинговое дело против российского керлингиста Александра Крушельницкого за положительный результат на мельдоний.