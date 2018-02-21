"Фабрика детей": как японец получил 13 детей от суррогатных матерей

Копірайт зображення EPA Image caption В 2014 году полиция Таиланда нашла девять детей Митцутоки Сигеты от суррогатных матерей в квартире в Бангкоке

Суд в Бангкоке присудил права отцовства 28-летнему японцу Митцутоки Сигете, имеющему 13 детей от тайских суррогатных матерей.

Его имя впервые получило широкую огласку в 2014 году, когда стало известно, что Сигета прижил в Таиланде 16 детей от разных женщин, предлагавших услуги суррогатного материнства.

Его случай, получивший название "фабрика детей", и другие схожие привели к тому, что в Таиланде был принят закон, запрещающий суррогатное материнство на коммерческой основе для иностранцев.

На этой неделе суд присудил Сигете права единственного родителя, лишив прав суррогатных матерей.

Сам Сигета на суде не присутствовал, и в окончательном вердикте его имя напрямую упомянуто не было.

"Ради счастья и будущих возможностей, которые эти 13 детей получат от своего биологического отца, не страдающего плохим характером, суд постановляет, что все 13, рожденные посредством суррогатного материнства, являются законными детьми истца", - сказано в заявлении Центрального суда по делам несовершеннолетних в Бангкоке.

Сигета получил родительские права на других своих троих детей в 2015 году.

В 2014 году Интерпол провел расследование в отношении его персоны, после того как стало известно, что он стал отцом 16 детям, рожденным от суррогатных матерей в Таиланде.

В его квартире в Банкгоке было проведен обыск, во время которого были обнаружены 9 детей грудного возраста, их няни и одна беременная суррогатная мать.

Вскоре после этого он покинул Таиланд, но позже подал в суд на министерство социального развития и благополучия человека, чтобы отсудить права на своих детей.

"Он хотел очень большую семью"

Джонатан Хэд, корреспондент ВВС в Юго-Восточной Азии

Когда более трех лет назад в газетах впервые появилось сделанное службой безопасности аэропорта нечеткое фото Митцутоки Сигеты, покидающего Таиланд с ребенком на руках, сразу лихорадочно стали высказываться предположения о том, что же на самом деле стоит за этим его желанием произвести столько потомства от суррогатных матерей?

Некоторые из его детей были на тот момент уже увезены в Камбоджу, а тайская полиция начала в отношении него расследование по подозрению в торговле людьми.

Но его адвокаты стали доказывать, что он просто хотел большую семью и, будучи сыном богатого бизнесмена, может обеспечить детям хороший уход.

Теперь суд в Бангкоке принял эту версию: тайские уполномоченные лица заявили в суде, что ездили в Камбоджу и Японию, где обнаружили, что он действительно имеет подходящие условия и достаточно нянь, чтобы воспитать 13 детей, которые по-прежнему находятся в органах опеки Таиланда.

Что известно об отце?

О самом многодетном отце известно немного.

Согласно японской прессе, он сын миллиардера-компьютерщика и заплатил от 9 300 до 12 500 долларов каждой женщине, вынашивавшей его ребенка.

Тайская пресса сообщает, что Сигета не женат, владеет несколькими компаниями и уже распланировал будущее своих детей, в частности, открыл для них специальный фонд.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Суррогатная мать Патарамон Чанбуа и мальчик Гамми с синдромом Дауна, которого не захотели забирать заказчики услуг тайской суррогатной матери

После того как четыре года назад он покинул Таиланд, он, по-видимому, проживал какое-то время в Гонконге, а теперь снова вернулся в Японию.

В некоторых СМИ писали, что в поисках суррогатных матерей он, возможно, ездил в Индию и Украину.

Растущая индустрия суррогатного материнства

Все 13 детей не будут переданы Сигете немедленно.

Как разъяснил его адвокат в интервью агентству AFP, он должен связаться с министерством социального обеспечения, чтобы согласовать следующие шаги, потому что порядок действий по передаче детей не должен, по возможности, нарушить привычный распорядок их жизни.

Дело Сигеты привлекло внимание общественности к растущей индустрии суррогатного материнства в Таиланде. До этого большой резонанс вызвал случай с мальчиком с синдромом Дауна, который в 2014 году родился у тайской суррогатной матери в составе двойни. Здоровую девочку тогда забрала австралийская пара, оставив больного мальчика Гамми матери.

Суррогатная мать стала оспаривать это решение, но австралийский суд оправдал пару, обвинявшуюся в лишении ребенка родительской заботы.