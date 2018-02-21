Трамп хочет запретить устройства, увеличивающие количество выстрелов

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Президент США Дональд Трамп через несколько дней после стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, предложил запретить продавать устройства, позволяющие стрелять очередями.

Идея запретить так называемый "скользящий приклад" (bump stocks) впервые пришла в голову американским законодателям после массового убийства в Лас-Вегасе в 2017 году. Расстрелявший 58 человек Стивен Паддок пользовался как раз такими устройствами.

Трамп отдал приказ министерству юстиции подготовить законопроект, который запретил бы продажу и использование подобных устройств. По словам Трампа, это произойдет очень скоро.

В адрес американских властей все настойчивее раздаются призывы ужесточить контроль за оборотом оружия в стране. Этому противостоит влиятельное оружейное лобби во главе с Национальной стрелковой ассоциацией США.

В понедельник Трамп согласился с тем, что необходимо улучшить систему федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Американский президент обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином готовящийся межпартийный законопроект на эту тему.

В законопроекте не предусмотрено никаких новых ограничений на покупку оружия, но прописана необходимость более тщательных проверок.

Протест школьников

Школьники и родители учащихся школы, где Николас Круз застрелил 17 человек, в среду собираются провести демонстрацию протеста в столице штата Флорида городе Таллахасси.

"Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы люди, с которыми мы вместе выросли, которых мы знали всю жизнь, не погибли напрасно", - сказала журналистам 18-летняя Джулия Саломонэ.

Законодатели штата Флориды во вторник отвергли предложение запретить продажу полуавтоматического оружия и магазины с большим количеством патронов.

Но законодатели заявляют, что готовы обсуждать более скромные меры ограничения продажи оружия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Учащиеся флоридской школы с родителями планируют в среду провести демонстрацию в столице штата Таллахасси

Что такое bump stocks или "скользящий приклад"

В 1986 году в США запретили продавать автоматическое оружие, которое стреляет, пока человек держит спусковой крючок или пока не закончатся патроны.

Популярностью у американцев пользуется полуавтоматическая винтовка. Национальная стрелковая ассоциация называет полуавтоматическую винтовку AR-15 самой популярной винтовкой у американцев.

Приспособления bump stocks в виде накладного приклада ускоряют стрельбу из полуавтоматического оружия, превращая его в подобие автоматического - то есть стреляющему больше нет необходимости с каждым выстрелом нажимать на спусковой крючок.

Bump stocks появились сравнительно недавно, стоят несколько сот долларов за штуку и получили путевку в жизнь при Бараке Обаме, чья администрация не нашла законных причин для их запрета.

Их можно приобрести без каких-либо тщательных проверок. Они позволяют делать от 400 до 800 выстрелов в минуту.

Именно это устройство было установлено на полуавтоматическом оружии Стивена Паддока, который в октябре 2017 года застрелил в Лас-Вегасе 58 человек, пришедших на музыкальный концерт.

Более 500 человек получили ранения. Столько жертв от действий стрелка-одиночки не было за всю историю США.

Аудиоанализ стрельбы указывает на то, что Паддок смог сделать 90 выстрелов за первые 10 секунд.

Эксперты говорят, что Паддок не смог бы убить и ранить столько людей, если бы у него не было устройства, превратившего его оружие в автомат.

Копірайт зображення Getty Images Image caption При помощи этого устройства полуавтоматическое оружие можно использовать как автомат

Разве Конгресс не запретил эти устройства?

Некоторые конгрессмены, в том числе и спикер палаты представителей Пол Райан заявили, что никогда не слышали о существовании подобных устройств до стрельбы в Лас-Вегасе.

После этого нападения многие демократы и республиканцы в конгрессе соглашались с тем, что bump stocks следует запретить.

Но законопроект, предложенный сенатором от демократической партии Дайан Файнстейн, застрял в Конгрессе.

Национальная стрелковая ассоциация и некоторые конгрессмены-республиканцы теперь заявляют, что этим вопросом должны заниматься не конгрессмены, а Управление по вопросам производства и продажи алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В некоторых штатах продолжаются попытки запретить или контролировать устройства, превращающие оружие в автоматическое.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом, когда Трамп был членом Демократической партии, он выступал за контроль над продажей огнестрельного оружия

Какие еще меры может предпринять Трамп?

Во вторник Белый дом дал понять, что готов рассмотреть вопрос об ограничении продажи полуавтоматического оружия несовершеннолетним.

Речь идет о винтовках типа AR-15, из которой стрелял 19-летний Николас Круз в школе Парклэнд во Флориде.

Расстрелявший 17 человек Николас Круз купил оружие совершенно легально. По закону, во многих штатах минимальное ограничение возраста для покупки винтовки - 18 лет.

Круз не пользовался приспособлениями для модификации винтовки.

"Я думаю, что это, несомненно, вопрос, который мы должны обсудить, и это произойдет в ближайшие недели", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.