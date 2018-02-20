Минздрав отстранил от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца

Копірайт зображення unian Image caption Отстранение Екатерины Амосовой объяснили срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов

Пресс-центр Министерства здравоохранения Украины сообщает, что Екатерина Амосова отстранена от выполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца.

Это произошло на фоне скандала с самоубийством студентки из Туркменистана, которая училась в этом вузе.

В Минздраве сообщили, что "в связи с отсутствием договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и НМУ, студенты 3-го курса стоматологического факультета университета были лишены возможности сдать обязательный для продолжения обучения экзамен".

"Обращаем внимание, что студенты-стоматологи НМУ - единственные среди всех своих коллег из 13 вузов были лишены возможности сдать лицензионный экзамен", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Минздрав поручил Центру принять все необходимые меры и назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату сдачи лицензионного экзамена в течение текущего учебного года.

Самоубийство первокурсницы

Отстранение от должности Амосовой произошло на фоне скандала с самоубийством иностранной студентки университета. Однако в Минздраве эти события не связывают.

Копірайт зображення WWW.FACEBOOK.COM/KYIV.GP.GOV.UA Image caption Мукаддас Насирлаева училась на первом курсе стоматологического факультета

Киевские водолазы уже несколько дней ищут в Днепре тело 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой. По данным следствия, вечером 30 января девушка прыгнула в воду с моста Патона.

По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство.

Она училась на первом курсе стоматологического факультета.

Позиция университета

После того, как скандал вокруг исчезновения девушки набрал обороты в СМИ, руководство университета Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования дела.

В вузе отметили, что Мукаддас отчислили за нарушение миграционного законодательства. Срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года. К этому времени студентка не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу.

В университете пообещали провести внутреннюю служебную проверку и помогать полицейским в расследовании.