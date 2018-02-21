Следователи Ватикана общаются с жертвами насилия в Чили

Копірайт зображення EPA Image caption Архиепископ Чарльз Скиклуна встречается с жертвами насилия

Ведущие следователи Ватикана начали заслушивать показания жертв сексуального насилия в Чили.

Архиепископ Чарльз Скиклуна с Мальты рассматривает обвинение епископа Барроса, назначенного Папой Франциском в 2015 году, в сокрытии преступлений против детей.

Во вторник архиепископ Скиклуна общался с жертвами из коммуны Провиденсия (Чили), где работал священник Фернандо Карадима, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Копірайт зображення Reuters Image caption Епископа Барросо обвинили в сокрытии преступлений

В 2011 году Ватикан признал Карадиму виновным в сексуальном насилии в отношении молодых мальчиков и призвал к покаянию.

Судья позже закрыл уголовное дело против него, заявив, что преступления были совершены слишком давно.

Критики в Чили заявили, что Папа Франциск не реагировал на их просьбы о пересмотре назначения епископа Барроса в Чили. Именно Барроса обвиняют в сокрытии преступлений против детей.

Копірайт зображення Reuters Image caption Папа Франциск извинился за высказывания в Чили

Один из жертв Карадимы, который разговаривал с архиепископом Скиклуной, сказал журналистам, что надеется на эффективные действия по борьбе с насилием.

Он выразил надежду, что в будущем в Чили дети будут в безопасности, а местная служба защиты детей Sename будет лучше о них заботиться.

"Для меня не важно, что решит Католическая Церковь", - заявил Джеймс Гамильтон.

Именно его показания помогли осудить Карадиму в 2011 году.

Накануне понтифик заявил, что нет никаких доказательств против епископа Хуана Барроса. Однако впоследствии Папа Франциск извинился за эти слова и попросил расследовать эти обвинения.

Во время папства Франциска был создан комитет Ватикана по борьбе с сексуальным насилием и оказанию помощи пострадавшим.