Обострение в Сирии: "Ракеты и мины падают на нас, как дождь"

Копірайт зображення AFP Image caption Временная больница в городе Дума

В результате многодневных бомбардировок правительственными войсками территории вблизи сирийской столицы Дамаска, по сообщениям, погибли не менее 250 человек.

Ситуация в подконтрольном повстанцам районе в Восточной Гуте - "за гранью воображения", говорят в ООН.

Сирийские военные говорят, что пытаются освободить территорию от террористов.

Проправительственные силы, которые поддерживает Россия, активизировали свои усилия, чтобы взять под контроль основной опорный пункт в воскресенье ночью.

Один из жителей Фирас Абдулла сообщил BBC, что там негде было спрятаться: "Мы слышим крики и плач женщин и детей из окон их домов".

"Ракеты и мины падают на нас, как дождь. Негде спрятаться от этого ужаса, и это еще не конец", - добавил он.

По словам активистов, среди погибших - более 50 детей. Около 1200 человек получили ранения.

ООН призвала к прекращению огня, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.

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В Восточной Гуте действует исламистская группировка "Джейш аль-Ислам".

Кроме того, там также действует "Хайат Тахрир аш-Шам - объединение джихадистов под руководством бывшего филиала "Аль-Каиды" в Сирии.

Новые игроки меняют войну

После семи лет боевых действий сирийская война продолжается, и она меняется, отмечает редактор BBC Middle East Джереми Боуэн.

Президент Асад, похоже, пытается побороть этот последний большой анклав вокруг Дамаска - Восточную Гуту. Это обеспечит его победу вокруг столицы.

За влияние в регионе соревнуются много мощных государств: Россия, Иран, Турция и Соединенные Штаты. Среди них и Силы специальных операций Великобритании.

Американцы и израильтяне считают Иран большой угрозой.

Но пока игроки меняются, кровопролитие продолжается, и это еще не конец, отмечает корреспондент ВВС.

Насколько ужасна ситуация в анклаве?

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве Ирана, России и Турции.

Копірайт зображення EPA Image caption В результате последних бомбардировок пострадали дети

По словам активистов, сейчас ситуация - самая плохая с момента химических атак в 2013 году.

Активисты также сообщают, что под бомбежку во вторник попали по меньшей мере десять городов и деревень около Восточной Гуты.

"Людям некуда возвращаться", - сообщил местный врач Объединению медицинского ухода и помощи, которое поддерживает медицинские учреждения в Восточной Гуте.

"Они пытаются выжить, но они голодают из-за осады, и это существенно их ослабило", - добавляет он.