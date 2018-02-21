В Украине еженедельно 2-3 военных совершают суицид: виноват стресс?

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На Донбассе каждую неделю из жизни по своей воле уходят двое-трое военнослужащих ВСУ, рассказал военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне конфликта. - Ред.). В среднем в неделю два-три человека", - рассказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, речь идет именно о военнослужащих, находящихся в зоне АТО.

По словам прокурора, свыше 500 тыс. украинских мужчин прошли войну.

"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни", - говорит он.

Мнение психолога

Психолог Евгений Тычковский говорит, что во время любой стрессовой ситуации у человека возникает ощущение опасности. А в зоне АТО, как известно, постоянные стрессовые ситуации, отмечает он.

Это состояние может привести к депрессии и различным тревожным расстройствам.

"И вот если возникла депрессия, то существует высокая вероятность суицидальных тенденций", - пояснил психолог в комментарии ВВС Украина.

Это состояние усугубляется еще и возможным употреблением алкоголя, который "в принципе является депрессантом", добавляет специалист.

Общие цифры

По последним оценкам ООН, в 2017 году (по состоянию на ноябрь) в результате конфликта в Украине погибли 98 гражданских лиц, еще 446 получили ранения. Это почти столько же, как в предыдущем году.

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В целом же с 14 апреля 2014 по 15 ноября 2017 года погибли по меньшей мере 2 523 гражданских лиц, не считая 298, находившихся на борту рейса МН-17. От 7 до 9 тысяч гражданских, по подсчетам ООН, получили ранения в результате конфликта.

Если же учесть еще украинских военнослужащих и тех, кого в организации называют членами вооруженных групп, то задокументировано 10,3 тыс. погибших и почти 25 тыс. раненых.

Также в ООН считают, что многие из тех, кого считают пропавшими без вести, на самом деле погибли, а их тела либо не были найдены, либо не были идентифицированы. По разным данным, таких людей может быть до двух тысяч.

В Министерстве обороны ранее сообщали СМИ о высоком проценте самоубийств в армии. В частности, в 2016 году зафиксировали 256 небоевых смертей, из них наибольший процент - самоубийства (63 случая или 25%).

В Главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ заверили, что этот уровень не является тревожным.

Однако психологи считают, что оснований для беспокойства более чем достаточно. Ведь реальная статистика может быть выше в несколько раз.

Полученные представителями СМИ данные касаются только действующих военнослужащих и не учитывают статистику по Нацполиции, Нацгвардии, Пограничной службе, добровольческих батальонах, и, самое главное, по ветеранам, которые являются "самой большой группой риска".