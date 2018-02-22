Amnesty International: в Украине усиливается давление на журналистов

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В отчете международной правозащитной организации Amnesty International за 2017 год говорится об усилении давления украинских властей на неправительственные организации и журналистов.

Также в отчете обращают внимание на случаи нарушения прав человека на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в аннексированном Россией Крыму.

Свобода слова и неправительственные организации

"Украинские власти усилили давление на своих критиков и неправительственные организации, включая журналистов и антикоррупционных активистов", - говорится в отчете.

Там добавляют, что активисты и антикоррупционеры регулярно подвергались нападениям, которые расследовались неэффективно.

Некоторые представители силовых органов подозреваются в причастности к подобным нападениям.

В качестве примера применения давления приводится принятый парламентом закон, который вводит электронное декларирование для неправительственных организаций.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Павла Шеремета убили летом 2016 года

Петр Порошенко инициировал изменение этого законодательства, однако парламент так и не рассмотрел проекты.

Что касается свободы слова, то, прежде всего, в отчете упомянуто отсутствие результатов расследования убийств в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

В отчете не упоминается о том, что в 2018 году судебный процесс над подозреваемыми в убийстве Бузины уже начался.

Также упоминается дело блогера Руслана Коцабы, которого в 2016 году осудили за действия, вредящие интересам Украины. Но в 2017 году Верховный суд выпустил его и отправил дело на доследование.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Гужва сбежал из Украины

В отчете правозащитников также есть упоминания о давлении на СМИ, в частности о деле редактора сайта strana.ua Игоря Гужвы и обысках в газете "Вести".

Среди признаков ущемления свободы слова Amnesty International указала запрет на въезд в Украину российским и испанским журналистам из-за вреда интересам Украины.

Хотя в отчете отмечают, что запрет для испанских журналистов СБУ впоследствии сняла.

Отдельно говорится о житомирском журналисте Василии Муравицком, которого задержали за антиукраинскую деятельность и сотрудничество со СМИ России.

Секретные тюрьмы СБУ

В докладе по Украине правозащитники указывают, что не увидели существенного прогресса в расследовании ситуации с "секретными тюрьмами СБУ", которые якобы имели спецслужбы до 2016 года.

Там напомнили, что в отчете комитета ООН по противодействию пыткам указывалось, что в определенных местах лишения свободы СБУ могли быть так называемые "секретные тюрьмы", где удерживали арестованных по подозрению в сепаратизме.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине проверили места несвободы после обвинений в наличии "секретных тюрем" СБУ

В частности, подобное место могло быть в Харькове, где были проблем с доступом правозащитников ООН. В СБУ отрицали наличие таких тюрем.

При этом в отчете напоминают, что власти самопровозглашенных республик вообще отказали в доступе к местам несвободы экспертам ООН.

Эксперты Amnesty International говорят, что в "республиках" продолжают задерживать и сажать людей, симпатизирующих Украине.

В частности, они указывают на заключение известного ученого Игоря Козловского, которого впоследствии обменяли и передали властям Украины.

Права сексуальных меньшинств

Существенным достижением в отчете назвали проведение в Киеве крупнейшего в истории страны "прайда".

Там добавили, что полиция обеспечила эффективную охрану во время марша, хотя после шествия радикалы таки напали на нескольких участников.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили

В отчете отметили, что общее число нападений на ЛГБТ-активистов в 2017 году возросло.

Нарушения в Крыму

Правозащитники констатируют, что в Крыму российские власти продолжают наступление на свободу слова, объединений и собраний.

Продолжается наступление на крымских татар, что подтверждает запрет Меджлиса и рейды по домам представителей этого народа.

В отчете напоминают о делах Эмиля Курбединова, Сервера Караметова и журналиста Николая Семены.

Лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которых осудили в Крыму, удалось вернуть в Украину, добавляют правозащитники.