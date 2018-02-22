Amnesty International: в Украине усиливается давление на журналистов
В отчете международной правозащитной организации Amnesty International за 2017 год говорится об усилении давления украинских властей на неправительственные организации и журналистов.
Также в отчете обращают внимание на случаи нарушения прав человека на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в аннексированном Россией Крыму.
Свобода слова и неправительственные организации
"Украинские власти усилили давление на своих критиков и неправительственные организации, включая журналистов и антикоррупционных активистов", - говорится в отчете.
Там добавляют, что активисты и антикоррупционеры регулярно подвергались нападениям, которые расследовались неэффективно.
Некоторые представители силовых органов подозреваются в причастности к подобным нападениям.
В качестве примера применения давления приводится принятый парламентом закон, который вводит электронное декларирование для неправительственных организаций.
Петр Порошенко инициировал изменение этого законодательства, однако парламент так и не рассмотрел проекты.
Что касается свободы слова, то, прежде всего, в отчете упомянуто отсутствие результатов расследования убийств в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.
В отчете не упоминается о том, что в 2018 году судебный процесс над подозреваемыми в убийстве Бузины уже начался.
Также упоминается дело блогера Руслана Коцабы, которого в 2016 году осудили за действия, вредящие интересам Украины. Но в 2017 году Верховный суд выпустил его и отправил дело на доследование.
В отчете правозащитников также есть упоминания о давлении на СМИ, в частности о деле редактора сайта strana.ua Игоря Гужвы и обысках в газете "Вести".
Среди признаков ущемления свободы слова Amnesty International указала запрет на въезд в Украину российским и испанским журналистам из-за вреда интересам Украины.
Хотя в отчете отмечают, что запрет для испанских журналистов СБУ впоследствии сняла.
Отдельно говорится о житомирском журналисте Василии Муравицком, которого задержали за антиукраинскую деятельность и сотрудничество со СМИ России.
Секретные тюрьмы СБУ
В докладе по Украине правозащитники указывают, что не увидели существенного прогресса в расследовании ситуации с "секретными тюрьмами СБУ", которые якобы имели спецслужбы до 2016 года.
Там напомнили, что в отчете комитета ООН по противодействию пыткам указывалось, что в определенных местах лишения свободы СБУ могли быть так называемые "секретные тюрьмы", где удерживали арестованных по подозрению в сепаратизме.
В частности, подобное место могло быть в Харькове, где были проблем с доступом правозащитников ООН. В СБУ отрицали наличие таких тюрем.
При этом в отчете напоминают, что власти самопровозглашенных республик вообще отказали в доступе к местам несвободы экспертам ООН.
Эксперты Amnesty International говорят, что в "республиках" продолжают задерживать и сажать людей, симпатизирующих Украине.
В частности, они указывают на заключение известного ученого Игоря Козловского, которого впоследствии обменяли и передали властям Украины.
Права сексуальных меньшинств
Существенным достижением в отчете назвали проведение в Киеве крупнейшего в истории страны "прайда".
Там добавили, что полиция обеспечила эффективную охрану во время марша, хотя после шествия радикалы таки напали на нескольких участников.
В отчете отметили, что общее число нападений на ЛГБТ-активистов в 2017 году возросло.
Нарушения в Крыму
Правозащитники констатируют, что в Крыму российские власти продолжают наступление на свободу слова, объединений и собраний.
Продолжается наступление на крымских татар, что подтверждает запрет Меджлиса и рейды по домам представителей этого народа.
В отчете напоминают о делах Эмиля Курбединова, Сервера Караметова и журналиста Николая Семены.
Лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которых осудили в Крыму, удалось вернуть в Украину, добавляют правозащитники.