В посольстве России в Аргентине найдены 400 кг кокаина

Копірайт зображення Patricia Bullrich Image caption Почти 400 кг кокаина разложили в 16 сумок

В министерстве безопасности Аргентины сообщили, что сорвали схему использования дипломатической службы посольства России для контрабанды кокаина в Европу.

Аргентинская полиция изъяла почти 400 кг наркотиков из дипломатического багажа в посольстве России.

О сумках с подозрительным содержимым сообщил российский посол еще в декабре 2016 года.

С тех пор в Аргентине развернули спецоперацию: найденные наркотические вещества заменили на муку. Также в 16 сумок положили устройства для отслеживания движения багажа.

Фотографии и видео багажа обнародовала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Skip Twitter post by @PatoBullrich Es un trabajo inédito en la historia de la Argentina donde hubo colaboración permanente entre la Embajada de Rusia y todo el Gobierno, para desbaratar a la organización criminal. Comparto con ustedes la crónica completa https://t.co/FGublJVeEl pic.twitter.com/Lzl8pjL8kT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 лютого 2018 р.

В результате операции арестовали двух человек в Аргентине и трех в России.

Аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич рассказала, что кокаин, который был в посольстве России в Буэнос-Айресе, стоил 50 млн евро и был очень высокого качества.

По ее словам, драгоценный багаж предназначался для России и, вероятно, также для Германии.

Г-жа Буллрич добавила, что организатор контрабанды находится в Германии, и она надеется, что этого человека арестует местная полиция.

Копірайт зображення argentina.gob.ar Image caption Министр безопасности Аргентины (в центре) рассказывает о результатах годовой операции

Россия сотрудничала с Аргентиной в ходе расследования дела.

Министр заявила, что представители российской службы безопасности "приезжали в Аргентину трижды, чтобы помочь с расследованием", которое длилось больше года.

Следователи считают, что наркотические вещества вывезены из Перу или Колумбии.