В посольстве России в Аргентине найдены 400 кг кокаина
В министерстве безопасности Аргентины сообщили, что сорвали схему использования дипломатической службы посольства России для контрабанды кокаина в Европу.
Аргентинская полиция изъяла почти 400 кг наркотиков из дипломатического багажа в посольстве России.
О сумках с подозрительным содержимым сообщил российский посол еще в декабре 2016 года.
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С тех пор в Аргентине развернули спецоперацию: найденные наркотические вещества заменили на муку. Также в 16 сумок положили устройства для отслеживания движения багажа.
Фотографии и видео багажа обнародовала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
В результате операции арестовали двух человек в Аргентине и трех в России.
Аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич рассказала, что кокаин, который был в посольстве России в Буэнос-Айресе, стоил 50 млн евро и был очень высокого качества.
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По ее словам, драгоценный багаж предназначался для России и, вероятно, также для Германии.
Г-жа Буллрич добавила, что организатор контрабанды находится в Германии, и она надеется, что этого человека арестует местная полиция.
Россия сотрудничала с Аргентиной в ходе расследования дела.
Министр заявила, что представители российской службы безопасности "приезжали в Аргентину трижды, чтобы помочь с расследованием", которое длилось больше года.
Следователи считают, что наркотические вещества вывезены из Перу или Колумбии.